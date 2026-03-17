Zwei Spiele Sperre für Schalkes Dzeko

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Edin Dzeko vom Zweitligisten FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Dzeko war in der 52. Minute der Zweitligapartie gegen Hannover 96 am 15. März 2026 von Schiedsrichter Dr. Robin Braun des Feldes verwiesen worden.

Gegen das Urteil hat der Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.

Zwei Spiele Sperre für Hamburgs Böhler

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Annaleen Böhler vom Frauen-Bundesligisten Hamburger SV im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Böhler war in der 57. Minute der Bundesligapartie beim FC Carl Zeiss Jena am 15. März 2026 von Schiedsrichterin Selina Menzel des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Sperre für Hoffenheims Hör

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Yannis Hör vom Drittligisten TSG Hoffenheim II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Drittligaspiel belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Hör war in der 89. Minute der Drittligapartie beim VfB Stuttgart II am 15. März 2026 von Schiedsrichter Timo Gansloweit des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Futsal-Bundesligaspiele Sperre für Regensburgs Artmann

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Mateus do Carmo Artmann vom Futsal-Bundesligisten SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Artmann war in der 38. Minute der Futsal-Bundesligapartie beim TSV Weilimdorf am 14. März 2026 von Schiedsrichter Fabian Zimmermann des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.