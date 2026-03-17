DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Schalkes Dzeko
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Edin Dzeko vom Zweitligisten FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Dzeko war in der 52. Minute der Zweitligapartie gegen Hannover 96 am 15. März 2026 von Schiedsrichter Dr. Robin Braun des Feldes verwiesen worden.
Gegen das Urteil hat der Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.
Zwei Spiele Sperre für Hamburgs Böhler
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Annaleen Böhler vom Frauen-Bundesligisten Hamburger SV im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Böhler war in der 57. Minute der Bundesligapartie beim FC Carl Zeiss Jena am 15. März 2026 von Schiedsrichterin Selina Menzel des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Ein Spiel Sperre für Hoffenheims Hör
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Yannis Hör vom Drittligisten TSG Hoffenheim II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Drittligaspiel belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Hör war in der 89. Minute der Drittligapartie beim VfB Stuttgart II am 15. März 2026 von Schiedsrichter Timo Gansloweit des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Zwei Futsal-Bundesligaspiele Sperre für Regensburgs Artmann
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Mateus do Carmo Artmann vom Futsal-Bundesligisten SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Artmann war in der 38. Minute der Futsal-Bundesligapartie beim TSV Weilimdorf am 14. März 2026 von Schiedsrichter Fabian Zimmermann des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Drei Spiele Sperre gegen Bielefelds Mehlem
Das Sportgericht des DFB hat Marvin Mehlem vom Zweitligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen belegt.
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth
Das DFB-Sportgericht hat Moritz Auth vom SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
DFB-Sportgericht reduziert Dzeko-Sperre
Das DFB-Sportgericht hat in mündlicher Verhandlung in Frankfurt am Main die Sperre des Spielers Edin Dzeko vom Zweitligisten Schalke 04 von zwei Meisterschaftsligen der Lizenzligen auf ein Spiel reduziert und damit dessen Einspruch stattgegeben.