DFB-Sportgericht unterbricht Rostock-Verhandlung

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die mündliche Verhandlung gegen Hansa Rostock wegen den Zuschauervorkommnissen während des Rostocker Drittligaheimspiels gegen Dynamo Dresden am 22. Februar 2025 nach mehreren Stunden unterbrochen. Die Verhandlung wird nun im schriftlichen Verfahren fortgeführt.