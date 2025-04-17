DFB-Sportgericht
DFB-Sportgericht unterbricht Rostock-Verhandlung
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die mündliche Verhandlung gegen Hansa Rostock wegen den Zuschauervorkommnissen während des Rostocker Drittligaheimspiels gegen Dynamo Dresden am 22. Februar 2025 nach mehreren Stunden unterbrochen. Die Verhandlung wird nun im schriftlichen Verfahren fortgeführt.
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Autor: mm
Ein Spiel Sperre für Hamburgs Muheim
Das DFB-Sportgericht hat Miro Muheim vom Bundesligisten Hamburger SV im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
Drei Spiele Sperre für Duisburgs Casar
Das Sportgericht des DFB hat Aljaz Casar vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen belegt.
Zwei Spiele Sperre für Bremens Arfaoui
Das DFB-Sportgericht belegt Amira Arfaoui vom Frauen-Bundesligisten SV Werder Bremen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen die Gegnerin mit einer Sperre von zwei Spielen.