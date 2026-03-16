Zwei Spiele Sperre für Münchens Jackson

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Nicolas Jackson vom Bundesligisten FC Bayern München im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Jackson war in der 42. Minute der Bundesligapartie bei Bayer Leverkusen am 14. März 2026 von Schiedsrichter Christian Dingert des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.