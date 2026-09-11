DFB-Präsidium entscheidet wichtige Personalien

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Sascha Hendrich-Bächer auf Vorschlag des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) kommissarisch in den DFB-Prüfungsausschuss bestellt. Der Schatzmeister des WDFV folgt auf Peter Wolf, der am 23. Juni 2026 im Alter von 65 Jahren gestorben war. Der Vizepräsident Finanzen des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hatte dem DFB-Prüfungsausschuss bis zu seinem Tod angehört.

Zudem stimmte das DFB-Präsidium zwei personellen Veränderungen in der Kommission DFB-Frauen-Ligen zu. Daniel Kraus, Sportlicher Leiter der SGS Essen, vertritt künftig die Vereine der 2. Frauen-Bundesliga. Die Klubs hatten ihn im Rahmen ihrer Manager*innen-Tagung am 1. Juli 2026 gewählt. Kraus übernimmt diese Funktion von Nathalie Bischof. Sie war nach dem Abstieg des FC Bayern München II aus der 2. Frauen-Bundesliga als Vertreterin der Spielklasse ausgeschieden, bleibt der Kommission auf Wunsch der Vereine und mit Zustimmung des DFB-Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball jedoch als Expertin erhalten.