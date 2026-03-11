DFB-Pokalviertelfinale der Frauen live bei Sky und im Stream

Der DFB-Pokal der Frauen geht in die heiße Phase. Heute (ab 18.30 Uhr) werde alle vier Partien im Viertelfinale parallel ausgetragen und je ein Halbfinalist bestimmt. Wo sind die Spiele im TV oder Stream zu sehen? Das FAQ auf DFB.de liefert Antworten auf diese und andere Fragen.

Wo werden die Spiele übertragen?

Die vier Partien VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, SGS Essen gegen SV Werder Bremen, Hamburger SV gegen FC Bayern München sowie FC Carl Zeiss Jena gegen SC Sand werden parallel heute ab 18.30 Uhr ausgetragen. Sky überträgt alle Spiele live als Einzelspiele und in einer Konferenz. Das Gastspiel des Titelverteidigers Bayern München beim Hamburger SV wird zudem im ZDF-Livestream zu sehen sein.

Bis in dieser Saison die Pokalsiegerinnen feststehen, werden alle Spiele live von Sky übertragen. ARD und ZDF werden zudem ein Halbfinalspiel und das Finale live im Free-TV übertragen werden.

Zusätzlich zu den TV-Übertragungen bietet Sportschau.de das Pokalviertelfinale in einer Audio-Konferenz an.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Die vier siegreichen Teams stehen sich zwischen dem 4. und 6. April im Halbfinale gegenüber. Das DFB-Pokalfinale der Frauen steigt an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, wie gewohnt im Kölner RheinEnergieSTADION. Für dieses wurden bereits mehr als 20.000 Tickets abgesetzt.

Wann werden die Halbfinalpartien ausgelost?

Die Auslosung der Halbfinalspiele findet im Anschluss ans Viertelfinale zwischen dem Hamburger SV und FC Bayern München im Rahmen der Sky-Sendung "Alle Spiele, alle Tore" statt und wird frei empfangbar auf skysport.de sowie in der Sky Sport App zu sehen sein. Für Sky-Abonnent*innen laufen die Viertelfinalkonferenz und die anschließende Auslosung im TV auf Sky Sport Top Event. "Losfee" ist die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast, als Ziehungsleiterin fungiert DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Ab dem Achtelfinale erfolgt die Auslosung aus einem gemeinsamen Lostopf.

Werden die Spiele zentral vermarktet?

Wie bereits in der Saison 2024/2025 werden die Viertel- und Halbfinalspiele zentral vom DFB vermarktet. Auch durch diese Maßnahme ist es möglich, den Umsatz und damit die Gewinnausschüttung an die teilnehmenden Vereine zu steigern. Für die insgesamt sechs Spiele haben folgende Partner Rechte erworben: Volkswagen, TARGOBANK, FLYERALARM, freenet, Bitvavo, ERGO und Tipico.

Wie geht es in der Saison 2026/2027 weiter?

Für den DFB-Pokal bedeutet die Aufstockung auf 14 Teams in der Google Pixel Frauen-Bundesliga, dass sich ab der Folgesaison 2026/2027 die 21 Pokalsieger der Landesverbände sowie acht Zweitligisten und drei Aufsteiger aus der Regionalliga für die Play-offs qualifizieren. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal wird dann von den 16 Play-off-Gewinnern, den 14 Erstligisten und den zwei besten Zweitligisten gespielt.