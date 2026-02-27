Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren zeitgenau angesetzt. Der VfL Bochum empfängt den VfB Stuttgart am Samstag, 21. März (ab 11 Uhr), auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion. Das zweite Halbfinalspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und 1. FC Köln steigt am Sonntag, 22. März (ab 11 Uhr), im AOK-Stadion.

Beide Partien werden live und exklusiv auf Sky übertragen. Das Finale findet am 22. Mai 2026 statt.

Das Halbfinale

Samstag, 21. März 2026

11 Uhr:

VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart (live auf Sky)

Sonntag, 22. März 2026

11 Uhr:

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (live auf Sky)