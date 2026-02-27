DFB-Pokal der Junioren
Pokalhalbfinale zeitgenau angesetzt
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren zeitgenau angesetzt. Der VfL Bochum empfängt den VfB Stuttgart am Samstag, 21. März (ab 11 Uhr), auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion. Das zweite Halbfinalspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und 1. FC Köln steigt am Sonntag, 22. März (ab 11 Uhr), im AOK-Stadion.
Beide Partien werden live und exklusiv auf Sky übertragen. Das Finale findet am 22. Mai 2026 statt.
Das Halbfinale
Samstag, 21. März 2026
11 Uhr:
VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart (live auf Sky)
Sonntag, 22. März 2026
11 Uhr:
VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (live auf Sky)
Kategorien: DFB-Pokal der Junioren
Autor: dfb
Nach Verlängerung: Wolfsburg folgt Stuttgart ins Finale
Die U 19 des VfL Wolfsburg steht im Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren. Die Wölfe setzten sich nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:1) gegen den 1. FC Köln durch. In einem umkämpften Spiel machte am Ende ein Eigentor den Unterschied.
Wolfsburg-Trainer Bräuer: "Mix aus Teamspirit und individueller Klasse"
Auf die U 19 des VfL Wolfsburg wartet heute (ab 11 Uhr) ein besonderes Spiel. Das Team von Trainer Niklas Bräuer trifft im Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren auf Meister 1. FC Köln. Mit DFB.de spricht Bräuer über die Partie und Vorbilder.
2:1 in Bochum: VfB Stuttgart zieht ins Endspiel ein
Die U 19 des VfB Stuttgart steht im Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren. Das Team von Trainer und Ex-Bundesligaprofi Tobias Rathgeb behauptete sich im Halbfinale 2:1 (2:0) beim VfL Bochum. Es ist der sechste Finaleinzug für die Schwaben.