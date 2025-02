DFB-Pokal der Frauen wird erstmals zentral vermarktet

Die in dieser Woche anstehenden Viertelfinalspiele und die im März folgenden Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen sind zum ersten Mal zentral durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vermarktet worden. Im Rahmen der insgesamt sechs Spiele, die allesamt live im Programm von Sky zu sehen sind, werden die Logos der DFB-Pokalpartner Volkswagen, TARGOBANK, FLYERALARM und freenet unter anderem auf Werbebanden, den Pressekonferenz- und Interview-Rückwänden sowie den digitalen Kanälen des DFB verstärkt sichtbar sein. Ebenso wird wie im DFB-Pokal der Männer unser Partner Tipico als Co-Partner auftreten.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die erstmalige Zentralvermarktung der Partien im Viertelfinale und Halbfinale ist ein weiterer Baustein der Professionalisierung des DFB-Pokals der Frauen. Auch durch diese Maßnahme ist es uns möglich, den Umsatz und damit die Gewinnausschüttung an die teilnehmenden Vereine zu steigern. Vielen Dank an unsere Partner, die nicht nur die Begeisterung für diesen faszinierenden Wettbewerb teilen und somit gemeinsam mit uns den Frauenfußball in Deutschland weiter stärker und voranbringen. Sondern auch unsere Vision, perspektivisch die gleichen Standards wie im DFB-Pokal der Männer schaffen zu können."

An diesem Mittwoch tritt der Titelverteidiger VfL Wolfsburg im Pokalviertelfinale bei der TSG Hoffenheim an, der Deutsche Meister FC Bayern München trifft zu Hause auf Eintracht Frankfurt, den aktuellen Tabellenersten der Google Pixel Frauen-Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen empfängt den SV Werder Bremen und im Duell der Zweitligisten spielt der Hamburger SV zum ersten Mal im Volksparkstadion gegen Borussia Mönchengladbach. Alle Partien werden um 18.30 Uhr angepfiffen und live von Sky als Einzelspiele und in einer Konferenz übertragen. Die Begegnung FC Bayern gegen Frankfurt wird zusätzlich in der ZDF-Mediathek kostenfrei gestreamt. Das Halbfinale im DFB-Pokal findet am Wochenende 22. und 23. März statt, das große Finale dann am 1. Mai in Köln.

