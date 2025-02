Der DFB-Pokal der Frauen biegt auf die Zielgerade ein. Nur noch vier Teams sind im Wettbewerb, nur ein Sieg trennt die Klubs vom großen Finale in Köln. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die beiden Halbfinalpartien nun zeitgenau angesetzt, beide werden live bei Sky übertragen.

Den Auftakt macht der Vorjahresfinalist FC Bayern München am Samstag, 22. März (ab 14 Uhr), gegen die TSG Hoffenheim, die im Viertelfinale mit dem VfL Wolfsburg den zehnmaligen Seriensieger aus dem Wettbewerb genommen hatte. Das Nordderby zwischen dem Hamburger SV aus der 2. Frauen-Bundesliga und dem SV Werder Bremen wird am Sonntag, 23. März (ab 15.30 Uhr), im Volksparkstadion ausgetragen. Die Partie wird zusätzlich auch im ZDF-Livestream kostenfrei gezeigt.

Das DFB-Pokalfinale der Frauen findet wie gewohnt im RheinEnergieStadion in Köln statt, in diesem Jahr am 1. Mai (ab 16 Uhr). Eintrittskarten sind bereits im DFB-Ticketportal erhältlich.

