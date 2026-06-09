Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen mit acht Wechseln gegen Slowenien
Nach dem 2:0 gegen Norwegen in Köln und der gemeisterten WM-Qualifikation kommen bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Auswärtsspiel gegen Slowenien in der Hauptstadt Ljubljana heute (ab 18 Uhr, live im ZDF) einige andere Spielerinnen zum Zug. Bundestrainer Christian Wück nimmt gleich acht Wechsel vor. Carlotta Wamser, Klara Bühl und Elisa Senß spielen erneut von Beginn an.
Die deutsche Aufstellung: Mahmutovic - Linder, Küver, Gräwe, Endemann, Wamser, Martinez, Minge (C), Kössler, Bühl, Senß.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Ticker: Der Tag in Ljubljana
Die DFB-Frauen haben vorzeitig das Ticket zur WM 2027 in Brasilien gelöst. Zum Abschluss der WM-Qualifikation trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück heute auf Slowenien. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.
Abschluss der WM-Qualifikation in Slowenien live im ZDF
Das WM-Ticket haben die DFB-Frauen schon sicher, nun steht heute (ab 18 Uhr, live im ZDF) gegen Gastgeber Slowenien das abschließende Spiel in der WM-Qualifikation an. DFB.de hat die wichtigsten Infos zur Partie in Ljubljana im FAQ.
Wück: "Wir werden personell einiges verändern"
Das WM-Ticket haben die DFB-Frauen vor dem letzten Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 18 Uhr, live im ZDF) gegen Slowenien in Ljubljana sicher in der Tasche. Bundestrainer Christian Wück und Janina Minge erzählen, wie sie die Partie angehen wollen.