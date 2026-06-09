DFB-Frauen mit acht Wechseln gegen Slowenien

Nach dem 2:0 gegen Norwegen in Köln und der gemeisterten WM-Qualifikation kommen bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Auswärtsspiel gegen Slowenien in der Hauptstadt Ljubljana heute (ab 18 Uhr, live im ZDF) einige andere Spielerinnen zum Zug. Bundestrainer Christian Wück nimmt gleich acht Wechsel vor. Carlotta Wamser, Klara Bühl und Elisa Senß spielen erneut von Beginn an.

Die deutsche Aufstellung: Mahmutovic - Linder, Küver, Gräwe, Endemann, Wamser, Martinez, Minge (C), Kössler, Bühl, Senß.