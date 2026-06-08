Das WM-Ticket hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft schon sicher, nun steht am Dienstag (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Ljubljana gegen Gastgeber Slowenien noch das abschließende Spiel in der WM-Qualifikation an. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie im Stadion Stozice im FAQ zusammen.

Wer überträgt die Partie in Slowenien?

Gezeigt wird das Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien im ZDF und im ZDF-Livestream. Um 17.45 Uhr, 15 Minuten vor Anpfiff, startet die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Martin Schneider, die Sendung moderiert Sven Voss, assisitiert von Expertin Katrin Lehmann.

Wer pfeift das Spiel?

Das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen in Slowenien wird von einem polnischen Gespann geleitet. Schiedsrichterin ist Michalina Diakow, als Assistentinnen stehen ihre beiden Landsfrauen Paulina Baranowska und Julia Bukarowicz an den Seitenlinien. Vierte Offizielle ist Anna Adamska.

In welchen Trikots wird gespielt?

Die DFB-Frauen spielen in Ljubljana in den roten Auswärtstrikots, die Torhüterin im grünen Outfit. Die Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Slowenien?

Das Duell in der slowenischen Hauptsadt ist der sechste Vergleich zwischen den beiden Auswahlteams. Alle bisherigen fünf Duelle - ausschließlich im Rahmen von WM-Qulaifikationen - gewann die DFB-Auswahl, so auch das Hinspiel im Rahmen der laufenden Qualifikation am 3. März 2026 in Dresden. Damals trafen Vivien Endemann, Elisa Senß, Linda Dallmann, Larissa Mühlhaus und Lea Schüller für ein deutliches 5:0. Alle Partien endeten ohne Gegentor mit einem Gesamttorverhältnis von 32:0. Die Premiere zwischen den beiden Teams endete im Oktober 2013 mit einem 13:0-Kantersieg in Koper, Celia Sasic und Anja Mittag trafen damals jeweils dreifach.

Wie steht's in der deutschen Gruppe?

Nach fünf Spieltagen führt Deutschland die Gruppe A4 uneinholbar mit 13 Punkten an, vier Zähler vor Norwegen (9 Punkte). Die DFB-Frauen sind in der Qualifikation noch ungeschlagen - vier Siege gegen Slowenien (5:0), Norwegen (4:0 und 2:0) und Österreich (5:1) sowie ein Remis im Rückspiel gegen Österreich (0:0) stehen zu Buche. Den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien hat das deutsche Team damit schon gesichert. Die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten aus Liga A können sich ihre Tickets noch über Play-offs sichern.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Christian Wück hat einen 24-köpfigen Kader für die entscheidenden Spiele gegen Norwegen und in Slowenien nominiert. Gleich vier Spielerinnen kehren nach verletzungsbedingten Pausen zurück: Klara Bühl (FC Bayern München), Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC). Auch Melissa Kössler (Denver Summit FC), die ihr bislang letztes Länderspiel 2024 bestritten hatte, steht nach längerer Zeit wieder im Aufgebot. Verzichten muss Wück hingegen auf Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München) wegen einer Schulterproblematik sowie auf Nicole Anyomi, die ebenfalls verletzungsbedingt ausfällt. Nachträglich absagen musste zudem Franziska Kett, die verletzungsbedingt nicht am Lehrgang teilnehmen kann.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Was die Fans für das Spiel in Slowenien beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen.