DFB-Frauen: Alara Şehitler für Müller nachnominiert

Bundestrainer Christian Wück hat Alara Şehitler vom FC Bayern München für die verletzungsbedingt ausfallende Marie Müller (Portland Thorns FC) nachnominiert. Die 18-Jährige reist von der U 23-Nationalmannschaft an, mit der sie am Donnerstag noch im Länderspiel in Walsall gegen England nach ihrem Doppelpack einen 3:2-Erfolg gefeiert hat.

Die Mittelfeldakteurin von Bayern München wird am Samstag in Nürnberg zur A-Nationalmannschaft stoßen. Dort steht für die DFB-Frauen am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) das erste Heimspiel des Jahres in der UEFA Women's Nations League gegen Österreich an.

Alina Axtmann rückt bei der U 23 nach

U 23-Cheftrainerin Kathrin Peter muss neben Alara Şehitler nun auch auf Julia Mickenhagen (Bayer 04 Leverkusen) und Anna Aehling (Eintracht Frankfurt) verzichten, die angeschlagen abreisen.

Alina Axtmann vom SC Freiburg wird nachnominiert, um die U 23-Frauen beim Länderspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag, 24. Februar (ab 14 Uhr, live auf YouTube) zu unterstützen.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.