Marie Müller reist verletzungsbedingt ab

Frauen-Nationalmannschaft

Wück: "Mit Ernsthaftigkeit und Euphorie" ins Niederlande-Spiel

Christian Wück steht am Freitag in der Nations-League-Partie in Breda gegen Gastgeber Niederlande vor seinem Pflichtspieldebüt als Frauen-Bundestrainer. Er geht mit Optimismus in den Jahresauftakt und spricht über die kommenden Monate bis zur EM.