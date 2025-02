Mit einem prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell in den Niederlanden steigt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in die neue Saison der UEFA Nations League und das EM-Jahr 2025 ein. Gespielt wird am Freitag (ab 20.45, live in der ARD und im Stream) in Breda in der Provinz Nordbrabant. DFB.de fasst die wichtigsten Daten und Fakten in einem FAQ zusammen.

Wo läuft das Spiel gegen die Niederlande?

Am Freitag überträgt die ARD live aus dem Rat Verlegh Stadion in Breda und geht bereits um 20.15 Uhr eine halbe Stunde vor Anpfiff auf Sendung. Die Moderation übernimmt Claus Lufen, Christina Graf wird als Kommentatorin im Einsatz sein. Expertin ist Almuth Schult. Zeitgleich wird in der ARD-Mediathek ein Livestream angeboten.

Wie sieht die Bilanz gegen Oranje aus?

Gut. In den bisherigen 22 Duellen verließ Deutschland den Rasen 14-mal als Sieger, fünf Partien endeten mit einem Remis. Alle drei deutsche Niederlagen gegen Oranje wurden zwar auf niederländischem Boden kassiert (zuletzt ein 1:2 vor knapp vier Jahren bei einem Freundschaftsspiel in Venlo), allerdings gingen die beiden bislang letzten Aufeinandertreffen in den Niederlanden jeweils zu Null an die DFB-Frauen. In besonders guter Erinnerung ist natürlich das Entscheidungsspiel um das Olympiaticket am 28. Februar des vergangenen Jahres in Heerenveen, als Klara Bühl und Lea Schüller das DFB-Team im Spiel um Platz 3 der vorangegangenen Women's Nations League zum Sieg und letztendlich nach Paris schossen.

Wer steht im Kader?

Cheftrainer Christian Wück schenkt für das Niederlande-Spiel sowie für die Partie gegen Österreich am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF und Stream) auf 23 Spielerinnen. Besonders: Erstmals nach langer Zeit wieder für die A-Mannschaft nominiert wurde Rebecca Knaak von Manchester City. Die 28 Jahre alte Abwehrspielerin durchlief alle U-Nationalteams und gewann 2014 unter Trainerin Maren Meinert die U 20-Weltmeisterschaft in Kanada. Torhüterin Ann-Katrin Berger (NY Gotham FC) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) kehren in das Aufgebot der DFB-Frauen zurück. Auch Jule Brand (VfL Wolfsburg), die die beiden vergangenen Länderspiele verletzungsbedingt verpasste, ist wieder in den Reihen des DFB-Teams.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Breda vor Ort wichtig ist, ist rechtzeitig zum Spieltag in den Fan-Infos des DFB zu finden.

Wie geht es für die DFB-Frauen weiter?

Vier Tage nach dem Niederlande-Spiel steht für die DFB-Frauen in der Nations League am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF und Stream) auch schon das erste Heimspiel des Jahres gegen Österreich an. Bis zum EM-Sommer mit dem Turnier in der Schweiz im Juli werden auch noch die anderen vier Gruppenspiele ausgetragen. Anfang April geht es gleich zweimal gegen Schottland - erst auswärts in Dundee am 4. April (ab 20.35 Uhr MESZ, live im ZDF und Stream), dann zuhause am 8. April (ab 17.35 Uhr, live in der ARD und im Stream) in Wolfsburg. Die Rückspiele gegen die Niederlande und in Österreich finden am 30. Mai bzw. 3. Juni statt.

Was sonst noch zu sagen wäre...

Bundestrainer Christian Wück geht voller Zuversicht und mit einem festen Plan ins Jahr 2025: "Wir freuen uns sehr, nach der Winterpause wieder mit dem Team zusammenzukommen und ins EM-Jahr zu starten. In den ersten vier Spielen des vergangenen Jahres ist unser Verständnis des Mannschaftsgefüges klarer geworden. Das sich bildende Gerüst wollen wir nun bis zur Europameisterschaft festigen und mit jedem Spiel stärker machen. Wir haben es selbst in der Hand, über unsere Leistungen und unser Auftreten das Mindset zu bilden, um erfolgreich zu sein."

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.