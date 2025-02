Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem Erfolg in das Kalenderjahr 2025 gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich gegen England in Walsall mit 3:2 (2:2) durch und feierte im dritten Anlauf seinen ersten Auswärtssieg seit Wiedereinführung der Auswahlmannschaft im vergangenen Jahr.

Von einem frühen Gegentreffer von Michelle Agyemang (7.) zeigte sich die DFB-Auswahl unbeeindruckt und drehte die Begegnung durch zwei Treffer von Alara Şehitler (18., 28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gestaltete Agyemang mit ihrem zweiten Treffer das Spiel wieder ausgeglichen (40.). Nach Wiederaufnahme stellte Sophie Weidauer die deutsche Führung wieder her (50.).

Peter: "Wir sind sehr zufrieden"

"Es war auf schwer zu bespielendem Untergrund ein sehr toughes und kampfbetontes Spiel. Wir haben etwas gebraucht, um reinzufinden, hatten es dann aber mehr und mehr im Griff. Wir haben gutes Pressing gespielt, gute Balleroberungen gehabt und Chancen kreiert. Die Engländerinnen blieben aber stets gefährlich", sagte Peter. "Am Ende haben wir aber verdient gewonnen und sind sehr zufrieden."

In einer schwungvollen Partie vor stimmungsvoller Kulisse im Poundland Bescot Stadium übernahm die deutsche Auswahl trotz Rückstand die Spielkontrolle und zeigte sich dabei äußerst kombinationssicher. Der Lohn ließ nicht lange auf sich warten: Erst verwertete Şehitler am langen Pfosten eine Flanke von Shekiera Martinez gegen die Laufrichtung von der englischen Torhüterin Khiara Keating zum Ausgleich. Zehn Minuten später schlenzte die 18 Jahre alte Offensivspielerin den Ball nach einem indirekten Freistoß im gegnerischen Strafraum den Ball platziert in den Torwinkel.

Weidauer per Schlenzer zum Sieg

Doch die deutsche Führung überstand die zunehmend zerfahrenere erste Halbzeit nicht, weil die Engländerinnen stärker wurden und Agyemang am langen Pfosten einschob. Nach der Pause war Deutschland wieder am Drücker und Weidauer schloss mit einem guten Auge und einer Bogenlampe aus 18 Metern ab. In der Folgezeit erspielte sich das DFB-Team eine Vielzahl an weiterer guter Gelegenheiten und war dem vierten Treffer oftmals näher als England dem Ausgleichstor.

Die Länderspiele gegen England und die Niederlande am Montag (ab 14 Uhr MEZ, live auf YouTube) sind nicht Teil der U 23-Spielrunde, an der die DFB-Auswahl teilnimmt. Bereits im vergangenen Jahr beendete sie ihre Gruppe in der U 23-Spielrunde mit einem 3:0 gegen Frankreich, 2:2 gegen Italien, 3:0 gegen Spanien und 1:2 gegen Belgien auf dem ersten Tabellenplatz. Da in anderen Gruppen noch Spiele absolviert werden müssen, gilt es für die deutsche U 23 abzuwarten, um welche Platzierung sie in der Finalrunde kämpfen wird.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.