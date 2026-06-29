WM 2026
Deutscher Abend beim Baseball: Neuendorf mit "First Pitch"
Bernd Neuendorf winkte im Deutschland-Trikot einmal ins Publikum, holte mit seinem rechten Wurfarm gewaltig aus - und schmiss den Baseball dem Catcher ziemlich zielsicher in die Arme: Der DFB-Präsident hat beim Traditionsduell der Major League Baseball (MLB) zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees den traditionellen ersten Ball ("Ceremonial First Pitch") geworfen und damit den "deutschen Abend" im ältesten Stadion der Liga eröffnet.
"Es ist eine große Ehre, bei diesem traditionsreichen und wichtigen Spiel dabei sein zu dürfen", sagte Neuendorf: "Ich bin sehr froh, hier zu sein. Danke an die Red Sox, dass die uns diese Möglichkeit gegeben haben." Fast 1000 vergünstigte Tickets wurden zur Einstimmung auf das WM-Sechzehntelfinale an deutsche Anhänger verkauft.
Shirt und Zugang zur Fan-Party
Dazu gab es ein besonderes Shirt mit schwarz-rot-goldenen Applikationen und Zugang zur Fan-Party mit Oktoberfest-Band. Am Montag (ab 22.30 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) trifft das DFB-Team in Foxborough vor den Toren von Boston auf Paraguay, im Stadion des Football-Teams New England Patriots. Im WM-Verlauf haben bereits die schottischen und norwegischen Fans große Fußball-Partys beim Baseball gefeiert.
Kategorien: WM 2026, DER DFB
Autor: sid/dfb
WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay live im ZDF und bei MagentaTV
Heute (ab 22.30 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) steht für die DFB-Auswahl in Foxborough das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay an. DFB.de beantwortet die Fragen zum Duell im Boston-Stadion im FAQ.
Erste K.o.-Runde: Seit zehn Spielen ungeschlagen
Die Vorrunde der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist überstanden, weiter geht es in der K.o.-Phase erstmals mit einem Sechzehntelfinale. DFB.de gibt einen Überblick über alle ersten K.o.-Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Zwei harte Duelle: Ungeschlagen gegen Paraguay
Heute (ab 22.30 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale auf Paraguay. In den zwei bisherigen Duellen ist Deutschland noch ungeschlagen, doch beide Spiele waren hart umkämpft. DFB.de schaut zurück auf die beiden Partien.