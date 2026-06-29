Deutscher Abend beim Baseball: Neuendorf mit "First Pitch"

Bernd Neuendorf winkte im Deutschland-Trikot einmal ins Publikum, holte mit seinem rechten Wurfarm gewaltig aus - und schmiss den Baseball dem Catcher ziemlich zielsicher in die Arme: Der DFB-Präsident hat beim Traditionsduell der Major League Baseball (MLB) zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees den traditionellen ersten Ball ("Ceremonial First Pitch") geworfen und damit den "deutschen Abend" im ältesten Stadion der Liga eröffnet.

"Es ist eine große Ehre, bei diesem traditionsreichen und wichtigen Spiel dabei sein zu dürfen", sagte Neuendorf: "Ich bin sehr froh, hier zu sein. Danke an die Red Sox, dass die uns diese Möglichkeit gegeben haben." Fast 1000 vergünstigte Tickets wurden zur Einstimmung auf das WM-Sechzehntelfinale an deutsche Anhänger verkauft.

Shirt und Zugang zur Fan-Party

Dazu gab es ein besonderes Shirt mit schwarz-rot-goldenen Applikationen und Zugang zur Fan-Party mit Oktoberfest-Band. Am Montag (ab 22.30 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) trifft das DFB-Team in Foxborough vor den Toren von Boston auf Paraguay, im Stadion des Football-Teams New England Patriots. Im WM-Verlauf haben bereits die schottischen und norwegischen Fans große Fußball-Partys beim Baseball gefeiert.