WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay live im ZDF und bei MagentaTV

Die Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger abgeschlossen, jetzt geht es in die K.o.-Phase. Im Sechzehntelfinale am Montag (ab 22.30 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) trifft die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Foxborough auf Paraguay. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell im Boston-Stadion im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Das ZDF überträgt das Spiel am Montag (ab 22.30 Uhr) live im Free-TV und im Stream bei zdf.de. MagentaTV wird die Partie ebenfalls live übertragen. Um 21 Uhr startet die Vorberichterstattung im ZDF. Katrin Müller-Hohenstein übernimmt die Moderation, als Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich und Thorsten Kinhöfer dabei. Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Das erste Spiel der K.o.-Runde bestreitet die DFB-Auswahl im Boston-Stadion in Foxborough im Bundesstaat Massachusetts, etwa 46 Kilometer südwestlich von Boston. 64.146 Zusehende finden während der WM-Spiele im Stadion Platz, das 2002 fertiggestellt wurde.

Wer leitet die Partie?

Der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed leitet das Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Bereits beim Turnierstart gegen Curacao in Houston hatte der 39-Jährige ein deutsches WM-Spiel geleitet. Unterstützt wird Jayed an den Linien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Ma Ning aus China. Für den Unparteiischen ist es bereits der dritte Einsatz bei dieser WM. Jayed pfiff auch das Vorrundenspiel zwischen Portugal und Usbekistan (5:0).

In welchen Trikots wird gespielt?

Die Partie gegen Paraguay bestreitet die deutsche Nationalmannschaft wie schon die Gruppenspiele gegen Curacao und die Elfenbeinküste in den weißen Heimtrikots. Außerdem trägt das DFB-Team weiße Shorts und weiße Stutzen. Gegen Ecuador ware die DFB-Auswahl in der blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Die WM-Trikots von DFB-Partner adidas gibt es im DFB-Fanshop.

Wer steht im deutschen WM-Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 21. Mai bekanntgegeben. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach. Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Joshua Kimmich (113 Länderspiele) ist Manuel Neuer mit 127 Einsätzen. Neuer (Platz 5) und Kimmich (Platz 8) gehören zugleich bereits jetzt zu den Top Ten der deutschen Rekordnationalspieler, Kimmich würde mit einem Einsatz gegen Paraguay mit Toni Kroos (114) auf Platz sieben gleichziehen.

Wie liefen die jüngsten deutschen Spiele?

Den WM-Start gegen Curacao meisterte die DFB-Auswahl mit einem glänzenden 7:1. Es folgte das nach Rückstand erkämpfte und erspielte 2:1 gegen die Elfenbeinküste - und damit der Einzug ins Sechzehntelfinale als Gruppensieger. Mit dem 1:2 gegen Ecuador verlor die deutsche Mannschaft erstmals nach zuvor elf Siegen in Serie wieder ein Länderspiel.

Wie sieht die deutsche WM-Statistik aus?

Es ist das 116. Spiel bei einer Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft. Davon gewann die DFB-Auswahl 74, spielte 17-mal Unentschieden und verlor 24 Partien bei einem Torverhältnis von 242:134 Toren.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Paraguay?

Am 14. August 2013 bestritt die Nationalmannschaft den letzten von insgesamt nur zwei Vergleichen mit Paraguay. Beim 3:3 im Testländerspiel in Kaiserslautern machten Ilkay Gündogan und Thomas Müller zunächst ein 0:2 wett, ehe Lars Bender auch den dritten paraguayischen Treffer beantwortete. Das erste Duell gegen die Südamerikaner fand während der WM 2002 statt: Im Achtelfinale sicherte ein später Treffer von Oliver Neuville beim 1:0 den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Wie lief es zuletzt bei Paraguay?

Paraguay erwischte in der Gruppe D mit dem 1:4 gege Co-Gastgeber USA keinen guten Start, brachte sich aber mit dem folgenden 1:0 gegen die Türkei in eine gute Ausgangslage für das Sechzehntelfinale, dass die Mannschaft von Coach Gustavo Alfaro dank eines 0:0 zum Abschluss gegen Australien als einer der acht besten Gruppendritten buchen konnte.

Wer steht im WM-Kader Paraguays?

Paraguay verfügt mit einem Durchschnittsalter von 29,1 Jahren über ein erfahrenes Aufgebot. Sechs Spieler stehen in europäischen Ligen unter Vertrag, Innenverteidiger Omar Alderete (AFC Sunderland) und der im Sechzehntelfinale gesperrte Mittelfeldspieler Diego Gomez (Brighton and Hove Albion) in der englischen Premier League, Offensivspieler Julio Enciso (Racing Strasbourg) in Frankreichs Ligue 1, Angreifer Antonio Sanabria (US Cremonese) beim italienischen Serie-A-Absteiger US Cremonese. Dazu kommen Linksaußen Gustavo Caballero vom englischen Zweitligisten FC Portsmouth und Rechtsverteidiger Juan José Caceres von Dynamo Moskau. Der Rest des Kaders spielt in südamerikanischen Ligen oder der US-Profiliga MLS.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.