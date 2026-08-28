Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2026: Alle Infos im FAQ

Am Samstag und Sonntag steigt in der Strand Arena Warnemünde die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2026. Vier Teams kämpfen um den Titel, dazu werden die Sieger*innen der DFB-Beachsoccer-Tour bei den Frauen und Männern ermittelt. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann und wo findet die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft statt?

Die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August 2026, in der Strand Arena Warnemünde ausgetragen.

Welche Teams haben sich qualifiziert?

Die vier bestplatzierten Mannschaften der Deutschen Beachsoccer-Liga haben sich für das Finalturnier qualifiziert:

Rostocker Robben Bavaria Beach Bazis Beach Boyz Waldkraiburg Beach Royals Düsseldorf

Wie sehen die Halbfinalpaarungen aus?

Samstag, 29. August

16:30 Uhr: Rostocker Robben (1.) – Beach Royals Düsseldorf (4.)

17:45 Uhr: Bavaria Beach Bazis (2.) – Beach Boyz Waldkraiburg (3.)

Sonntag, 30. August

11:45 Uhr: Spiel um Platz 3

16:00 Uhr: Finale

Welche Geschichten stecken hinter den Halbfinals?

Das erste Halbfinale ist die Neuauflage des Endspiels von 2025. Damals sicherten sich die Beach Royals Düsseldorf mit einem Finalsieg gegen die Rostocker Robben den deutschen Meistertitel. In der diesjährigen Ligasaison revanchierten sich die Robben mit einem knappen 5:4-Erfolg. Die Rekordmeister aus Rostock warten seit 2023 auf einen weiteren Meistertitel.

Im zweiten Halbfinale kommt es zum bayrischen Duell, die Bavaria Beach Bazis treffen auf die Beach Boyz Waldkraiburg. Beide Teams trainieren in Oberschleißheim) bei München auf derselben Anlage. Das Ligaduell entschieden die Bazis mit 4:1 für sich. Waldkraiburg ist erstmals für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die Bazis sicherten sich 2025 die Meisterschaft und in der aktuellen Saison den Deutschen Beachsoccer-Pokal. Ein gutes Omen? In den vergangenen beiden Jahren holte jeweils der Pokalsieger anschließend auch den deutschen Meistertitel.

Welche weiteren Wettbewerbe finden in Warnemünde statt?

Neben der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft werden auch die Final-4-Turniere der DFB-Beachsoccer-Tour der Frauen und Männer ausgetragen.

Final-4-Turnier der Frauen

Samstag, 29. August

11:30 Uhr: FC Lieberampool – MSV Zossen

12:45 Uhr: BeachKick Ladies – SV Walle Olé

Sonntag, 30. August

10:15 Uhr: Spiel um Platz 3

13:00 Uhr: Finale

Final-4-Turnier der Männer

Samstag, 29. August

14:00 Uhr: Volleypass FC – SG Koppinnacken

15:15 Uhr: SV Merkur Beachsoccer – Rostocker Robben Amateure

Sonntag, 30. August

12:00 Uhr: Spiel um Platz 3

14:30 Uhr: Finale

Wo werden die Spiele übertragen?

Die Halbfinalpartien der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft sind live bei Sporteurope.TV zu sehen. Die Finalpartien am Sonntag laufen live auf DFB.TV. Aktuelle Ergebnisse sind am Wochenende auf FUSSBALL.DE zu finden.

Wie wird Beachsoccer gespielt?

Beim Beachsoccer wird stets auf Sand und ohne Schuhwerk gespielt. Das Spielfeld hat eine Größe von 35 bis 37 mal 26 bis 28 Metern. Im Abstand von neun Metern zur Torlinie verläuft innerhalb des Spielfelds eine imaginäre Linie: der Strafraum beim Beachsoccer. Ein Spiel wird in drei Dritteln à zwölf Minuten Spielzeit bestritten, wobei die Drittelpausen maximal drei Minuten lang sind. Der Ball hat denselben Umfang wie ein gewöhnlicher Fußball, weist jedoch einen geringeren Luftdruck auf.

Wie viele Spieler stehen auf dem Platz?

Gekickt wird mit fünf Spielern pro Team, wovon ein Akteur der Torhüter sein muss. Der Torwart darf beliebig oft angespielt werden, nach einem Rückpass darf der Ball jedoch nur einmal pro Ballbesitzphase mit der Hand berührt werden. Wenn der Torwart mit Ball den eigenen Strafraum verlassen hat, darf er nicht wieder zurück in den eigenen Strafraum gehen mit dem Ball. Es darf beliebig oft gewechselt werden. Sämtliche Wechsel, einschließlich des Torwarts, können bei laufendem Spiel vorgenommen werden.

Gibt es Disziplinarmaßnahmen?

Auch beim Beachsoccer gibt es Gelbe und Rote Karten, die für unsportliches Verhalten oder Regelverstöße verhängt werden können. Wenn ein Spieler des Feldes verwiesen wird, darf ihn nach zwei Strafminuten ein anderer Spieler ersetzen. Bei einem Freistoß darf keine Mauer gestellt werden. Wurde das Foul in der eigenen Hälfte begangen, müssen sich alle Spieler hinter den Ball begeben. Wurde das Foul in der gegnerischen Hälfte begangen, müssen sich bis auf den Schützen alle Spieler mindestens fünf Meter vom Ball entfernen und dürfen nicht in der Schusslinie stehen.

Was passiert bei einem Unentschieden?

Steht es nach 36 Minuten Remis, gibt es eine dreiminütige Verlängerung. Steht dann noch kein Sieger fest, folgt ein Neunmeterschießen.

Seit wann gibt es die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft?

Der DFB richtete bereits 2013 und 2014 den Deutschen Beachsoccer-Cup aus, der jedoch ab 2015 zur Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft umfirmiert wurde. Inzwischen hat sich der Wettbewerb als nationales Saisonhighlight etabliert und bildet traditionell den Abschluss der Deutschen Beachsoccer-Liga und Strandsaison.

Wer sind die bisherigen Deutschen Meister?

2013: Beach Soccer Team Chemnitz (Deutscher Beachsoccer-Cup)

2014: Beach Soccer Team Chemnitz (Deutscher Beachsoccer-Cup)

2015: Rostocker Robben

2016: Ibbenbürener BSC

2017: Rostocker Robben

2018: Rostocker Robben

2019: Rostocker Robben

2020: Ibbenbürener BSC

2021: Beach Royals Düsseldorf

2022: Beach Royals Düsseldorf

2023: Rostocker Robben

2024: Bavaria Beach Bazis

2025: Beach Royals Düsseldorf