Beachsoccer
Beachsoccer-Elite kommt nach St. Peter-Ording
Die besten deutschen Beachsoccer-Teams treffen sich vom 7. bis zum 9. August zum "Jever Fun 0,0% Beach-Cup" an der Nordsee in St. Peter-Ording. Für das erste Beachsoccer-Turnier wird dort eigens ein Stadion mit knapp 1000 Sitzplätzen aufgebaut. Der Eintritt ist an allen Tagen mit Gästekarte frei. Moderation und Musik sorgen an allen drei Tagen für die passende Beach-Atmosphäre am Ordinger Strand.
"St. Peter-Ording ist ein herausragender Standort mit einer besonderen Atmosphäre, die perfekt zum Beachsoccer passt", sagt Markus Stenger, DFB-Direktor für Amateurfußball und Fußballentwicklung. "Die Dynamik im Sand, die Nähe zu den Fans und die spektakuläre Spielweise machen den Reiz dieser Disziplin aus. Neue Formate wie der 'Jever Fun 0,0% Beach-Cup' leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Sportart nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig eröffnet sich für die teilnehmenden Teams eine attraktive internationale Perspektive, da dem Sieger unter anderem ein Startplatz für den Euro Winners Cup 2027 winkt."
Beachsoccer steht für die Kombination aus rasanter Action, technischer Finesse und dem Sand als unberechenbarem Untergrund. Fallrückzieher und spektakuläre Flugkopfbälle sind das Markenzeichen der Fußballvariante am Strand. Schnell und technisch anspruchsvoll, lässig und zugleich spektakulär - Beachsoccer ist im Sommer an den Stränden ein absolutes Highlight. Im Vergleich zum klassischen Fußball gibt es deutlich mehr Torraumszenen und Tore. Auch die Torhüter können sich aktiv in das Angriffsspiel einschalten und spektakuläre Treffer erzielen.
Gespielt wird auf einer Fläche von 37 mal 28 Metern mit je vier Feldspielern und einem Torwart. Die Nettospielzeit beträgt dreimal zwölf Minuten. Bei Toren, Fouls, Verletzungen oder Zeitspiel wird die Uhr angehalten. Für weitere Spannung bei den Zuschauern und Spielern sorgt die Regelung, dass ein Spiel nicht Unentschieden enden kann. Sollte es nach der offiziellen Spielzeit keinen Sieger geben, gibt es eine Verlängerung über drei Minuten und notfalls ein Neunmeterschießen.
Der "Jever Fun 0,0% Beach-Cup"
Freitag, 7. August
13 Uhr – Beginn Moderation und Entertainmentprogramm
14 Uhr – Spielbeginn
Samstag, 8. August
9.30 Uhr – Spielbeginn
20 Uhr – Offizielle Veranstaltungsparty am Stadion
Sonntag, 9. August
10 Uhr – Spielbeginn
15.30 Uhr – Finale
Kategorien: Beachsoccer
Autor: dfb
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