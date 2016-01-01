Nationale Wettbewerbe
Deutsche Beachsoccer-Liga
Bisherige Sieger
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2025: Beach Royals Düsseldorf
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2024: Bavaria Beach Bazis
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2023: Rostocker Robben
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2022: Beach Royals Düsseldorf
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2021: Beach Royals Düsseldorf
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2020: Ibbenbürener BSC
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2019: Rostocker Robben
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2018: Rostocker Robben
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2017: Rostocker Robben
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2016: Ibbenbürener BSC
- Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2015: Rostocker Robben
- DFB-Beachsoccer-Cup 2014: BST Chemnitz
- DFB-Beachsoccer-Cup 2013: BST Chemnitz