Nationale Wettbewerbe

Deutsche Beachsoccer-Liga

  1. Bisherige Sieger

    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2025: Beach Royals Düsseldorf
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2024: Bavaria Beach Bazis
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2023: Rostocker Robben
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2022: Beach Royals Düsseldorf
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2021: Beach Royals Düsseldorf
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2020: Ibbenbürener BSC
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2019: Rostocker Robben
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2018: Rostocker Robben
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2017: Rostocker Robben
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2016: Ibbenbürener BSC
    • Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft 2015: Rostocker Robben
    • DFB-Beachsoccer-Cup 2014: BST Chemnitz
    • DFB-Beachsoccer-Cup 2013: BST Chemnitz

DFB-Beachsoccer-Tour

Nationalmannschaft

Zum Team
Regeln

