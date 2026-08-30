Beachsoccer-DM: Beach Bazis holen zweiten Meistertitel

Die Bavaria Beach Bazis haben bei der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft 2026 ihren zweiten Meistertitel nach 2024 eingefahren. Im Finale in der Strand Arena Warnemünde setzten sich die Münchner 5:3 gegen Vorjahresmeister Beach Royals Düsseldorf durch.

Erst in der 18. Minute fiel das erste Tor, Vitaliy Vasilets brachte die Beach Bazis in Führung. Doch der Titelverteidiger antwortete - und wie: Christian Biermann per Doppelpack (22., 28.) und Niklas Sand (29.) machten aus dem 0:1 ein 3:1. Das Endspiel hatte aber damit nicht seine letzte Wendung genommen, denn Axel Rutterschmidt (30.), Lukas Trampota (36., 37.) und Mateusz Kiklaisz (38.) machten den Sieg der Beach Bazis in der Schlussphase perfekt.

Im Halbfinale hatten die Düsseldorfer sich in einer Neuauflage des 2025er Finales 6:2 gegen die Rostocker Robben durchgesetzt, die Beach Bazis den BSC Beach Boyz Waldkraiburg mit 7:1 ausgeschaltet. Rostock sicherte sich dank eines 5:3 gegen die Waldkraiburger im kleinen Finale am Sonntag Rang drei.

Volleypass FC und FC Lieberampool gewinnen Beachsoccer-Tour

Auch die Sieger*innen bei der DFB-Beachsoccer-Tour wurden am Warnemünder Strand ermittelt. Bei den Männern triumphierte Volleypass FC durch ein 3:1 gegen den SV Merkur Beachsoccer, Platz drei sicherte sich nach einem 10:3 die SG Koppinnacken gegen die Rostocker Robben Amateure.

Bei den Frauen behielt der FC Lieberampool im Finale gegen die BeachKick Ladies mit 5:1 die Oberhand. Dritter wurde der MSV Zossen dank eines 5:3 im kleinen Finale gegen den SV Walle Olé.