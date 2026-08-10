Beachsoccer Premiere in St. Peter-Ording: Turniersieg für Bavaria Beach Bazis

Vor rund 1000 Zuschauern auf der vollbesetzten Tribüne am Strand von St. Peter Ording wurden die Bavaria Beach Bazis ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich den Titel beim "Jever Fun 0,0% Beach-Cup". Der Deutsche Meister und Pokalsieger von 2024 setzte sich im Finale gegen den fünfmaligen Rekordmeister, die Rostocker Robben mit 7:3 durch.

Bereits in der zweiten Runde trafen beide Teams aufeinander und auch da konnten die Bavaria Beach Bazis den Strand als Sieger verlassen, sie gewannen mit 8:1. "Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir den Titel geholt haben und den Pokal mit nach Hause nehmen dürfen", sagte Michael Rubin, Trainer der Bavaria Beach Bazis. "Ich habe bisher noch kein Turnier erlebt, bei dem die Tribünen vom ersten bis zum letzten Spiel voll besetzt sind und so tolle Stimmung gemacht wird. Das Wochenende war absolute Werbung für unseren Sport", führte Michael Rubin nach der Siegerehrung aus.

Die Münchner hatten sich zuvor im Halbfinale gegen den aktuellen Deutschen Meister, die Beach Royals Düsseldorf mit 9:5 durchgesetzt. Die Rostocker Robben besiegten im anderen Halbfinale Hertha BSC Beachsoccer mit 4:2.

Im Rahmen der Siegerehrung wurden Jakub Pekarek (Bavaria Beach Bazis) als bester Spieler, Andreas Kallaste (Bavaria Beach Bazis) als bester Torwart und Sepp Orpel (Hohensee United) mit insgesamt acht Treffern als erfolgreichster Torschütze des Turniers ausgezeichnet.

Der Turniersieger erhielt neben dem Siegerpokal auch einen begehrten Startplatz für den Euro Winners Cup 2027, bei dem sich die besten Beachsoccer-Teams Europas messen.

Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording, der Deutsche Fußball-Bund und der Ausrichter Beach-Services GmbH zeigten sich nach der erfolgreichen Premiere und dem großen Zuschauerinteresse mehr als zufrieden mit der Veranstaltung. "Es war eine gelungene Beachsoccer Premiere in St. Peter Ording. Wir haben hochkarätigen Sport vor einem begeisterungsfähigen Publikum erlebt und mit den Bavaria Beach Bazis einen verdienten Turniersieger gesehen. Der "Jever Fun 0,0% Beach-Cup" war ein voller Erfolg und verlangt nach einer Fortsetzung", so Andree Kruphölter, Vorsitzender DFB-Ausschuss für Freizeit- & Breitenfußball nach den drei Beachsoccer Tagen in St. Peter Ording.

Für die nationale Beachsoccer-Elite geht es zum Abschluss der Saison nach Warnemünde, wo sie am 29. und 30. August im Final 4 den deutschen Meistertitel ausspielen.

Ergebnisse des Premieren-Turniers in St. Peter-Ording

1. Runde TuS Sudweyhe gegen Bavaria Beach Bazis 3:13

1. Runde Hertha BSC Beachsoccer gegen Hohensee United 11:9 n.E.

2. Runde Rostocker Robben gegen Bavaria Beach Bazis 1:8

2. Runde Beach Royals Düsseldorf gegen Hertha BSC Beachsoccer 12:2

2. Runde Hohensee United gegen Rostocker Robben 1:13

2. Runde TuS Sudweyhe gegen Hertha BSC Beachsoccer 3:4

Halbfinale1 Bavaria Beach Bazis gegen Beach Royals Düsseldorf 9:5

Halbfinale 2 Rostocker Robben gegen Hertha BSC 4:2

Spiel um Platz 5 Hohensee United gegen TuS Sudweyhe 8:3

Spiel um Platz 3 Beach Royals Düsseldorf gegen Hertha BSC 7:2

Finale Bavaria Beach Bazis gegen Rostocker Robben 7:3