Corona-Krise: Auswirkungen auf den Fußball im Überblick

Das Coronavirus und die Folgen für den Spielbetrieb im Fußball. DFB.de mit dem aktuellen Überblick und den wichtigsten Informationen.

Was ist grundsätzlich für den Fußball zu beachten?

Entscheidungen über tiefgreifende Maßnahmen wie die Aussetzung der Saison, Spielabsagen oder Partien unter Ausschluss der Zuschauer müssen sich im Zuge des Coronavirus' streng an den Vorgaben und Verfügungen der zuständigen Behörden und Gesundheitsexperten orientieren und danach richten. Aspekte des gesamten öffentlichen Lebens und der zielgerichteten Bekämpfung der Corona-Krise sind zu berücksichtigen, der Fußball stellt hier lediglich einen Teilbereich dar. Die spielleitenden Stellen der Verbände, die Klubs sowie die Gesundheitsbehörden stehen in ständigem Austausch miteinander. Eine Koordinierungsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von DFB, DFL und Landesverbänden bespricht sich unter Leitung von DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius täglich und stimmt weitere Maßnahmen ab.

Aktueller Stand EURO und weitere UEFA-Turniere

Nach Beratungen der 55 Mitgliedsverbände sowie der Führungsriegen der Klubvereinigung ECA, des Ligen-Interessenverbundes European Leagues und der Spielergewerkschaft FIFPro hat das UEFA-Exekutivkomitee am 17. März entschieden, dass die Europameisterschaft erst im Sommer 2021 ausgetragen wird. Die Endrunde soll demnach vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden. Die Play-off-Spiele für die EURO, die ursprünglich für März 2020 vorgesehen waren, wurden in den Juni 2020 verlegt. Das Exekutivkomitee entschied zudem, dass Wettbewerbe, die im Juni 2021 stattfinden sollten, neu terminiert werden. Dies betrifft das Final Four der Nations League sowie die Europameisterschaften der Frauen und der U 21. Genaue Termine sind noch offen.

Aktueller Stand A-Länderspiele

Die UEFA hat am 17. März offiziell bestätigt, dass die kommenden Länderspiele der Nationalmannschaft, der Frauen-Nationalmannschaft, sowie der U 21-Nationalmannschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Die Absagen hatten sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet.

Bereits am Freitagnachmittag hatte die Stadt Nürnberg das Heimländerspiel des DFB-Teams gegen Italien am 31. März 2020 abgesagt. Nun bestätigte die UEFA, dass auch die Partie in Madrid gegen Spanien am 26. März 2020 nicht stattfindet. Über das Prozedere der Rückerstattung des Kaufpreises von bereits erworbenen Karten informiert der DFB gesondert auf seinem Ticketportal.

Ebenfalls von der UEFA abgesagt wurden die EM-Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft am 11. April 2020 gegen Irland in Münster und am 14. April 2020 in Montenegro. Bereits der Algarve Cup musste in Folge der Corona-Pandemie abgebrochen werden, das Finale in Portugal zwischen Deutschland und Italien wurde nicht mehr ausgetragen.

Aktueller Stand U 21

Die UEFA hat am 17. März offiziell bestätigt, dass die kommenden Länderspiele der Nationalmannschaft, der Frauen-Nationalmannschaft, sowie der U 21-Nationalmannschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Die Absagen hatten sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet.

Die Absagen der UEFA betreffen ebenfalls die beiden Länderspiele der U 21-Nationalmannschaft. Sowohl das Testspiel am 26. März 2020 gegen Österreich in Braunschweig als auch das EM-Qualifikationsspiel am 31. März 2020 gegen Wales in Magdeburg wurden abgesagt.

Aktueller Stand U-Länderspiele

Das Coronavirus wirkt sich auch auf die ursprünglich für März geplante Länderspielphase der weiblichen und männlichen U-Nationalmannschaften aus. Nach enger und sorgfältiger Abstimmung mit Städten und Gesundheitsbehörden der jeweiligen Spielorte sowie mit den beteiligten Nationalverbänden werden die anstehenden Länderspiel-Lehrgänge von der U 15- bis zur U 20-Nationalmannschaft abgesagt. Der DFB folgt damit auch einer von der UEFA am Donnerstag (12. März 2020) kommunizierten Entscheidung, wonach die bevorstehenden Qualifikationsrunden zur Europameisterschaft der U 17- und U 19-Nationalmannschaften ebenfalls bis auf Weiteres nicht gespielt werden.

Der DFB bleibt selbstverständlich im weiteren Austausch mit Behörden und Beteiligten, um mit Blick auf den gesamten Fußball in Deutschland jederzeit angemessen auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Über das Prozedere der Rückerstattung des Kaufpreises von bereits erworbenen Karten für die Heimspiele der U-Nationalmannschaften informiert der DFB gesondert auf seinem Ticketportal.

Infos zur Ticketerstattung

Informationen zur Ticketerstattung bei Länderspielen der A- und U-Nationalmannschaften des DFB gibt es hier.

Aktueller Stand in der 3. Liga

Die 3. Liga unterbricht ihren Spielbetrieb zunächst bis 30. April. Darauf hat sich die Spielleitung der 3. Liga mit dem Ausschuss 3. Liga und den Vertretern der 20 Drittligisten im Rahmen einer außerordentlichen Managertagung am 16. März verständigt. Der festgelegte Zeitraum orientiert sich an den aktuell vorliegenden behördlichen Anordnungen. Betroffen sind die Spieltage 30 bis 35, sollte die behördliche Verfügungslage nicht doch eine frühere Austragung zulassen. Die Sitzung wurde per Videokonferenz durchgeführt, alle Teilnehmer aus den Klubs der 3. Liga waren von ihren heimischen Standorten zugeschaltet.

Der Entscheidung, die Saison weiter auszusetzen, waren intensive Diskussionen unter den Drittligisten zum grundsätzlichen Vorgehen in der Corona-Krise vorausgegangen. Ziel der Drittligisten bleibt es, die Saison unter Ausnutzung aller terminlichen Möglichkeiten fortzusetzen und sportlich zu Ende zu spielen - sofern dies aus gesundheitlicher und behördlicher Sicht vertretbar ist.

Wie es über den 30. April hinaus in der 3. Liga weitergeht, dazu soll die Sitzung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit ihren Ergebnissen weitere Hinweise liefern. Mit Blick auf die sich ständig ändernde Faktenlage wird sich der DFB mit dem Ausschuss 3. Liga und den Klubs in den nächsten Wochen weiterhin eng abstimmen und alle denkbaren Szenarien für die aktuelle Saison einer genauen Prüfung unterziehen.

Situation in der Bundesliga und 2. Bundesliga

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga ruht bis mindestens 2. April der Ball. Einen entsprechenden Vorschlag des DFL-Präsidiums beschloss die Mitgliederversammlung der DFL Deutschen Fußball Liga am Montag bei ihrem außerordentlichen Treffen in Frankfurt am Main einstimmig. "Das bedeutet natürlich nicht", so DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, "dass wir ab dem 3. April wieder spielen."

Seit vergangenem Freitag ist der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Bundesliga erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt, der 26. Spieltag war abgesagt worden. Von der nun beschlossenen Unterbrechung ist nur der 27. Spieltag (20. bis 22. März) betroffen. In der Woche ab dem 30. März soll es laut Seifert eine erneute Zusammenkunft geben, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Situation im Europapokal

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat wegen der Corona-Pandemie alle Europapokalspiele der kommenden Woche abgesagt. Das betrifft die verbleibenden Achtelfinalrückspiele der Champions League und Europa League, auch Partien der UEFA Youth League und Women's Champions League fallen aus. Zudem teilte der Kontinentalverband mit, dass deshalb auch die für den 20. März angesetzte Auslosung der Viertelfinalduelle verschoben werden müsse.

Die Absage betrifft in der Champions League den deutschen Rekordmeister Bayern München, der am Mittwoch gegen den FC Chelsea gespielt hätte. In der Europa League fallen zudem die ursprünglich für Donnerstag angesetzten Spiele von Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt gegen FC Basel sowie dem VfL Wolfsburg bei Schachtjor Donezk aus. In der Women's Champions League wäre es am 25. März und 1. April zu den Duellen Olympique Lyon gegen Bayern München und Glasgow City gegen den VfL Wolfsburg gekommen.

Aktueller Stand in den Frauen-Bundesligen und im DFB-Pokal der Frauen

Die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga und des DFB-Pokals der Frauen sind vorerst bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Mit dieser Entscheidung folgt die Spielleitung einer Empfehlung des Ausschusses Frauen-Bundesligen unter der Leitung von Siegfried Dietrich.

Die vorläufige Aussetzung umfasst in der Frauen-Bundesliga die Spieltage 17 und 18 sowie den 18. bis einschließlich 21. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga. Im DFB-Pokal der Frauen sind die Viertel- und Habfinalbegegnungen von der vorläufigen Aussetzung betroffen. Wie mit dem Spielbetrieb der Wettbewerbe aufgrund des Coronavirus' nach dem 19. April verfahren wird, ist noch offen. Die Situation ist bei regelmäßiger Abstimmungen zwischen Vereinen, Behörden und DFB fortlaufend neu bewerten.

Nach aktuellem Stand liegen noch keine konkreten offiziellen Hinweise zu einer möglichen Absage des DFB-Pokalendspiels am 30. Mai in Köln vor. Über mögliche Konsequenzen entscheiden die zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort, mit denen der DFB im engen Austausch steht.

Aktueller Stand in Junioren-Bundesligen und im DFB-Pokal der Junioren

Der DFB hat entschieden, den Spielbetrieb der B-Juniorinnen-Bundesliga sowie der A- und B-Junioren-Bundesliga bis einschließlich 19. April auszusetzen. Diese Maßnahme umfasst sämtliche Spiele in den verschiedenen Staffeln sowie das ursprünglich in diesem Zeitraum angesetzte DFB-Pokalhalbfinale der Junioren. Die Entscheidung erfolgte in enger Absprache mit der Spielleiterin der B-Juniorinnen- und den Spielleitern der A-Junioren- und B-Junioren-Bundesligen sowie dem Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball und dem Jugendausschuss des DFB. Die Aussetzung des Spielbetriebs gilt vorbehaltlich möglicher Änderungen der Situation. Sollte es zu einer Neubewertung kommen, wird der DFB zu gegebenem Zeitpunkt informieren.

Aktueller Stand DFB-Länderpokale/Sichtungsturniere

Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus' und den damit verbundenen drastischen Einschränkungen und Auswirkungen auf das öffentliche Leben in Deutschland hat der DFB das für den 1. bis 5. April 2020 angesetzte U 16-Juniorinnen-Länderpokal/Sichtungsturnier in Duisburg-Wedau abgesagt. Wie es sich mit einer möglichen späteren Austragung des Turniers verhält, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Bezüglich der Austragung des U 14-Juniorinnen-Länderpokals/Sichtungsturniers vom 20. bis 24. Mai 2020 hält der DFB frühestmöglich auf dem Laufenden.

Auswirkungen auf das Talentförderprogramm

Aufgrund der aktuellen Entwicklung um die voranschreitende Ausbreitung des Coronavirus' haben sich die Verantwortlichen des Talentförderprogramms in Abstimmung mit dem Generalsekretär und der sportlichen Leitung darauf verständigt, alle Maßnahmen rund um das Talentförderprogramm des DFB - Trainingseinheiten, sportwissenschaftliche Testungen, Sichtungsturniere, Vergleichsspiele etc. - bis einschließlich 20. April 2020 abzusagen.

Das gilt in den Amateurspielklassen

Die fünfgleisige Männer-Regionalliga wird von den Regionalverbänden sowie der Regionalliga Südwest GbR organisiert. Für die Spielklassen darunter sind die einzelnen Landesverbände (insgesamt 21) zuständig. Auch hier gilt in Bezug auf mögliche Eingriffe in den Spielbetrieb durch den Coronavirus: Die Entscheidungen richten sich nach den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden. Die Ausführung der verordneten Maßnahmen nehmen nach gemeinsamer Abstimmung dann der betreffende Fußball-Landesverband und die Vereine vor.

Der Norddeutsche Fußball-Verband e.V. (NFV) als Träger der Regionalligen Nord hat beschlossen, den Spielbetrieb in der Regionalliga Nord der Herren, den A-, B- und C-Junioren Regionalligen Nord sowie der Frauen- und der Futsal-Regionalliga Nord aufgrund der aktuellen Lage bis auf Weiteres, mindestens aber bis zum 19. April 2020 auszusetzen. Die Spielkommission der Regionalliga Südwest hat entschieden, den Spielbetrieb zunächst für die kommenden 14 Tage auszusetzen. Somit werden alle Spiele der Spieltage 24 und 25 abgesagt. Darüber hinaus entschied der Südwestdeutsche Fußballverband, den Spielbetrieb in allen Senioren-, Aktiven- und Jugendklassen für Pflicht- und Freundschaftsspiele bis einschließlich 31. März 2020 auszusetzen.

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) stellt den Spielbetrieb in Schleswig-Holstein vorerst bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, ein. Die Generalabsage betrifft alle Spielklassen von der Flens-Oberliga abwärts. Damit reagierte der SHFV auf den Erlass zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten des schleswig-holsteinischen Ministeriums. Der Bremer Fußball-Verband (BFV) stellt den Spielbetrieb ebenfalls bis zum 19. April 2020 ein, gleiches gilt seit Mittwoch für den Sächsischen Fußball-Verband. Der Württembergische Fußballverbandes (wfv) hat entschieden, den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 31. März 2020 komplett auszusetzen. Diese Regelung betrifft alle Ligen unterhalb der Oberligen Baden-Württemberg in allen Altersklassen. Auch der Hessische Fußball-Verband (hfv) lässt den Spielbetrieb ruhen, von der LOTTO Hessenliga bis in die untersten Klassen - vorerst bis einschließlich Karfreitag, den 10. April 2020. Beim Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern gilt dies bis 23. März, im Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) bis 22. März.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat auf den von der Bayerischen Staatsregierung ausgerufenen Katastrophenfall reagiert und den Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt. Zudem hat der Vorstand in seiner Videokonferenz beschlossen, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens nach dem 19. April 2020 und auch nur mit einer Vorankündigung von mindestens 14 Tagen erfolgen wird, um allen Vereinen in Bayern reichlich Planungssicherheit zu geben. Auch der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat in enger Abstimmung mit seinen 13 Fußballkreisen am Freitag (13. März 2020) entschieden, den gesamten Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Regelung betrifft sämtliche Meisterschafts- und Pokalspiele und gilt bis zum Sonntag, 19. April. Damit reagiert der Verband auf die jüngste Entwicklung rund um das Thema Coronavirus.

Der Badische Fußballverband hat den Spielbetrieb bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Das umfasst alle Meisterschafts- und Pokalspiele der Herren, Frauen und Jugend von der Verbandsliga abwärts. Neben dem Spielbetrieb auf Landes- und Kreisebene sind auch alle Maßnahmen der Talentförderung, der Schiedsrichterausbildung sowie der Trainer-Aus- und -Fortbildung abgesagt. Gremiensitzungen werden verlegt oder ggf. als Video- oder Telefonkonferenzen durchgeführt. Sollte sich an der Lage etwas ändern, informiert der bfv unverzüglich. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat entschieden, dass der Spielbetrieb im Verantwortungsbereich des NOFV bis einschließlich 19. April 2020 eingestellt wird. Das betrifft die Meisterschaftsspiele der Spielklassen des NOFV, Freundschaftsspiele sowie Turniere und Meisterschaften und gilt für alle Bereiche, also Herren, Frauen, Juniorinnen und Junioren. Aufgrund der Sperrung einer Vielzahl von Sportplätzen ist in dieser Zeit auch kein Trainingsbetrieb möglich. Der Spielbetrieb in Niedersachsen ist zunächst bis einschließlich Sonntag, 19. April, komplett eingestellt. Dies ist das Ergebnis einer Präsidiumssitzung des Niedersächsischen Fußballverbandes. Die Generalabsage betrifft alle NFV-Spiel- und Altersklassen im Herren-, Frauen- und Jugendbereich auf dem Feld sowie Veranstaltungsformate in der Halle. Gleichzeitig werden ab sofort alle zentralen und dezentralen Maßnahmen der Lehrarbeit (Aus-, Fort- und Weiterbildung) und Talentförderung für den gleichen Zeitraum ausgesetzt. In Südbaden werden vorerst bis einschließlich 19. April keine Spiele stattfinden. Dies betrifft alle Spiel- und Altersklassen von der Verbandsliga abwärts. Sollte sich an der Lage etwas ändern, informiert der SBFV unverzüglich. Das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat entschieden, den Spielbetrieb bis einschließlich zum 19. April 2020 einzustellen. Dies betrifft die in der Zuständigkeit des FLVW liegenden Begegnungen der Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga Westfalen) sowie Aktivitäten der Jugend-Talentsichtung und -förderung.

Der Fußballverband Rheinland hat in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund und dem Fußball-Regional-Verband Südwest aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr mit dem Coronavirus entschieden, den kompletten Spielbetrieb vorerst einzustellen. Dies betrifft sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Jugend auf Sportplätzen im Freien sowie sämtliche Wettbewerbe in der Halle und gilt zunächst bis einschließlich Dienstag, 31. März 2020. Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage betroffen. Auch der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat den kompletten Spielbetrieb auf Verbands- und Kreisebene sowie alle eigenen Veranstaltungen und Maßnahmen ab sofort zunächst bis Sonntag, 19. April 2020, abgesagt. Ebenfalls entschied das Geschäftsführende Präsidium des Hamburger Fußball-Verbandes, den Spielbetrieb in Hamburg bis einschließlich Dienstag, den 31. März 2020, einzustellen. Die Generalabsage betrifft alle Spiel- und Altersklassen. Die Absage bezieht sich nicht nur auf die angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sondern auch auf Freundschafts- und Pokalspiele. Die Koordinierungsgruppe, die sich innerhalb des Berliner Fußball-Verbandes mit den Auswirkungen des Coronavirus auf den Berliner Amateurfußball auseinandersetzt, und das Präsidium hatten bereits am Donnerstagnachmittag, 12. März 2020, entschieden, den Spielbetrieb vom 12. März zunächst bis einschließlich Sonntag, 22. März 2020, einzustellen. Auch der Thüringer Fußballverband (TFV) hat entschieden, den Spielbetrieb in Thüringen bis zum 31. März 2020 ruhen zu lassen.

Der DFB hatte allen Amateurvereinen bereits am 13. März empfohlen, auch den Trainingsbetrieb aufgrund der besonderen Situation komplett ruhen zu lassen.

Aktueller Stand beim Futsal

Die Play-offs der deutschen Futsal-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft 2022 gegen die Schweiz werden in den September verlegt. Darauf verständigte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Gesprächen mit dem Schweizerischen Fußballverband (SFV) sowie der UEFA. Da der Sieger erst ab Februar 2021 in der dritten Qualifikationsrunde antreten muss, hat die Verlegung keinen Einfluss auf den weiteren Rahmenterminkalender. Ursprünglich war das Auswärtsspiel in der Schweiz für den 11. April und das Heimspiel für den 14. April in Dessau angesetzt gewesen.

Die Deutschen Futsal-Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren fallen in dieser Saison aus. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden entschieden. Beide Meisterschaften hätten in Nordrhein-Westfalen, und damit in einem Risikogebiet, in dem es bereits zu Übertragungen des Coronavirus‘ kam, stattfinden sollen. Die Meisterschaft der Junioren war für den 28./29. März in Gevelsberg geplant. Das Pendant der Juniorinnen hätte bereits am kommenden Wochenende (14./15. März) in Wuppertal stattfinden sollen. Eine Verschiebung ist aufgrund des engen Rahmenterminkalenders bei beiden Endrunden nicht möglich.

Weitergehende Informationen aus den Landesverbänden

Norddeutscher Fußballverband

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband

Hamburger Fußball-Verband

Bremer Fußball-Verband

Niedersächsischer Fußballverband

Nordostdeutscher Fußballverband

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern

Fußballverband Sachsen-Anhalt

Berliner Fußball-Verband

Fußball-Landesverband Brandenburg

Thüringer Fußball-Verband

Sächsischer Fußball-Verband

Westdeutscher Fußballverband (WDFV)

Fußballverband Niederrhein

Fußball-Verband Mittelrhein

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen

Fußball-Regional-Verband Südwest

Fußballverband Rheinland

Saarländischer Fußballverband

Südwestdeutscher Fußballverband

Süddeutscher Fussball-Verband

Südbadischer Fußballverband

Hessischer Fußballverband

Badischer Fußballverband

Bayerischer Fußballverband

Württembergischer Fußballverband