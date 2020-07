FC Bayern trifft auf Pokalsieger Mittelrhein

Pokalauslosung unter besonderen Bedingungen: In der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 steht der Gegner von Titelverteidiger und Rekordpokalsieger Bayern München noch nicht exakt fest. Sicher ist nur: Die Bayern treffen auf den Pokalsieger des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Auch 22 weitere Klubs kennen nach der Auslosung, die von DFB-Präsident Fritz Keller und der Stellvertretenden DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich durchgeführt wurde, noch nicht ihren genauen Gegner.

So wurde Pokalfinalist Bayer 04 Leverkusen der Pokalsieger des Hamburger Fußball-Verbandes zugelost, Borussia Mönchengladbach bekommt es mit dem Pokalsieger des Bremer Fußball-Verbandes zu tun. Vizemeister Borussia Dortmund hat dagegen Kenntnis über seinen Erstrundengegner: Der BVB spielt in einem Ruhrgebietsduell beim Drittligisten MSV Duisburg.

DFB-Pokal eröffnet Saison im deutschen Profifußball

Das Teilnehmerfeld des DFB-Pokals steht aufgrund der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebs noch nicht komplett fest. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kamen bei der Auslosung Platzhalter zum Einsatz. Die Endspiele der Landespokale finden am 22. August im Rahmen des Finaltags der Amateure (ab 14.30, live in der ARD) statt. Der frühe Termin für die Auslosung, bevor die Teilnehmer der jeweiligen Landesverbände namentlich feststehen, wurde gewählt, um insbesondere den Amateurvereinen eine intensivere Planung für die Spielorte zu ermöglichen. Durch den Sonderspielbetrieb in der ersten Pokalrunde werden alle Amateurvereine vor besondere Herausforderungen in Bezug auf das Hygienekonzept für das jeweilige Spiel gestellt. Darüber hinaus ist der zeitliche Vorlauf für die zeitgenaue Ansetzung unabdingbar.

Die Erstrundenpartien werden zwischen dem 11. und 14. September ausgetragen und eröffnen damit eine Woche vor dem Start der Bundesliga die Saison im deutschen Profifußball. Die zweite Runde ist für den 22. und 23. Dezember angesetzt. Ebenfalls fest terminiert sind das Achtelfinale am 2./3. Februar 2021 und das Viertelfinale am 2./3. März 2021.

Die Halbfinalspiele sind am ersten Wochenende im Mai 2021 vorgesehen. Diese beiden Termine sind allerdings noch vorbehaltlich letzter ausstehender Abstimmungsgespräche. Fest steht dagegen das Datum für das DFB-Pokalfinale: Es wird am Donnerstag, 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt), im Olympiastadion Berlin ausgetragen und findet damit ausnahmsweise nicht wie gewohnt nach Abschluss der Ligawettbewerbe statt. Dies ist der besonderen, durch den späteren Saisonstart bedingten Termindichte in der Spielzeit 2020/2021 geschuldet.

Erste DFB-Pokalrunde 2020/2021

1. FC Nürnberg – RB Leipzig

Pokalsieger Schleswig-Holsteinischer FV – VfL Osnabrück

– VfL Osnabrück Niedersächsischer FV ( Pokalsieger 3. Liga & Regionalliga ) – FSV Mainz 05

– FSV Mainz 05 Pokalsieger Sächsischer FV – TSG Hoffenheim

– TSG Hoffenheim Pokalsieger Bayerischer FV – Eintracht Frankfurt

– Eintracht Frankfurt Pokalsieger Thüringischer FV – Werder Bremen

– Werder Bremen SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim

Pokalsieger FV Mittelrhein – Bayern München

– Bayern München Niedersächsischer FV (Pokalsieger Amateure) – FC Augsburg

– FC Augsburg Pokalsieger Südbadischer FV – Holstein Kiel

– Holstein Kiel Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

Pokalsieger FV Mecklenburg-Vorpommern – VfB Stuttgart

– VfB Stuttgart MSV Duisburg – Borussia Dortmund

Pokalsieger Hessischer FV – SV Sandhausen

– SV Sandhausen Pokalsieger Württembergischer FV – Erzgebirge Aue

– Erzgebirge Aue Dynamo Dresden – Hamburger SV

Pokalsieger FV Rheinland – VfL Bochum

– VfL Bochum Pokalsieger Badischer FV – SC Freiburg

– SC Freiburg Pokalsieger FV Brandenburg – VfL Wolfsburg

– VfL Wolfsburg Pokalsieger Bremer FV – Borussia Mönchengladbach

– Borussia Mönchengladbach Pokalsieger Saarländischer FV – FC St. Pauli

– FC St. Pauli Pokalsieger Hamburger FV – Bayer 04 Leverkusen

– Bayer 04 Leverkusen Würzburger Kickers – Hannover 96

FLV Westfalen (2. Teilnehmer) – Greuther Fürth

– Greuther Fürth Pokalsieger Südwestdeutscher FV – Jahn Regensburg

– Jahn Regensburg Pokalsieger Berliner FV – 1. FC Köln

– 1. FC Köln Pokalsieger FV Niederrhein – Arminia Bielefeld

– Arminia Bielefeld Bayerischer FV (Bester Amateurverein Regionalliga Bayern) – FC Schalke 04

– FC Schalke 04 FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC – Union Berlin

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98

FLV Westfalen (1. Teilnehmer) – SC Paderborn

