Neue Pokalsaison: Das müssen Fans wissen

Am vergangenen Samstag erst sicherte sich der FC Bayern München mit einem 4:2 im Finale gegen Bayer 04 Leverkusen seinen 20. Titel im DFB-Pokal, nun richtet sich der Blick bereits auf die neue Pokalsaison. Alles, was Fans und Vereine vor der Auslosung der ersten Hauptrunde wissen müssen, hat DFB.de zusammengetragen.

Wann wird gespielt?

Die erste Runde im DFB-Pokal 2020/2021 wird vom 11. bis 14. September ausgetragen und eröffnet die Saison im deutschen Profifußball. Die zweite Runde ist für den 22. und 23. Dezember angesetzt. Ebenfalls fest terminiert sind das Achtelfinale am 2./3. Februar 2021 und das Viertelfinale am 2./3. März 2021. Die Halbfinalspiele sind am ersten Mai-Wochenende vorgesehen, diese beiden Termine sind allerdings noch vorbehaltlich letzter ausstehender Abstimmungsgespräche. Fest steht: Das DFB-Pokalfinale wird am Donnerstag, 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt), im Berliner Olympiastadion ausgetragen und damit ausnahmsweise nicht wie gewohnt nach Abschluss der Ligawettbewerbe. Dies ist der besonderen, durch den späteren Saisonstart bedingten Termindichte in der Spielzeit 2020/2021 geschuldet.

Wie sind die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Saison 2020/2021 im DFB-Pokal?

Grundsätzlich bleibt die Struktur des DFB-Pokals unverändert: 64 Mannschaften spielen in sechs Spielrunden den Sieger aus. Alle Lizenzvereine sind ab der ersten Runde im Pokal vertreten. Amateurvereine haben in der ersten Runde grundsätzlich Heimrecht.

Wann findet die Auslosung der ersten DFB-Pokalhauptrunde statt?

In Abstimmung mit dem übertragenden Sender ARD ist der 26. Juli 2020 für die Auslosung der ersten Runde vorgesehen. Der frühe Termin für die Auslosung, bevor die Teilnehmer der jeweiligen Landesverbände namentlich feststehen, wurde gewählt, um insbesondere den Amateurvereinen eine intensivere Planung für die Spielorte zu ermöglichen. Durch den Sonderspielbetrieb in der ersten Runde werden alle Amateurvereine vor besondere Herausforderungen in Bezug auf das Hygienekonzept für das jeweilige Spiel gestellt. Darüber hinaus ist der zeitliche Vorlauf für die zeitgenaue Ansetzung unabdingbar. Die Auslosung wird mit Platzhaltern für die Teilnehmer aus den Landesverbänden durchgeführt.

Wie werden die Spielorte der ersten Runde festgelegt?

Alle Amateurvereine, die potenziell als Teilnehmer der ersten Hauptrunde in Frage kommen, müssen bis Mitte August eine Heimspielstätte benennen. Bestandteil dieser Meldung sind unter anderem die Verfügbarkeit der Spielstätte für den vollständigen Zeitraum (11. bis 14. September 2020) der ersten Runde, sowie die Vorlage eines mit den zuständigen Behörden abgestimmten Hygienekonzepts.

Wann erfolgen die zeitgenauen Ansetzungen der Partien?

In Abstimmung mit der ZIS (Zentralen Informationsstelle Sport) und den TV-Rechteinhabern erfolgt die zeitgenaue Ansetzung der Partien schnellstmöglich nach der Meldung der potenziellen Spielorte.

