UEFA EURO 2020: Fußballfest in zwölf europäischen Städten

Die UEFA EURO 2020 findet wie geplant in zwölf Austragungsorten statt. Nach der Verlegung des Turniers in das Jahr 2021 (11. Juni bis 11. Juli) bestätigte das UEFA-Exekutivkomitee auf seiner am heutigen Mittwoch per Videokonferenz abgehaltenen Sitzung, dass das Turnier auch im kommenden Jahr in der Allianz Arena in München sowie in Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London, Rom und St. Petersburg gespielt wird.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Es ist ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts in herausfordernden Zeiten, dass die UEFA EURO im kommenden Jahr weiterhin in allen zwölf ursprünglich geplanten Spielorten ausgetragen wird. Denn auch dank dieser Vielfalt bin ich überzeugt, dass wir ein begeisterndes Turnier in ganz Europa erleben werden. Dann können wir hoffentlich wieder gemeinsam mit allen Fans ein großes Fußballfest in vollen Stadien feiern."

Lahm: "Große Vorfreude auf EURO in ganz Europa"

Philipp Lahm, DFB-Ehrenspielführer und Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, erklärt: "Endlich wissen wir wieder, worauf wir uns freuen können. Die Verschiebung der EURO 2020 ins Jahr 2021 war unvermeidlich und richtig. Umso mehr haben wir diesen Fahrplan gebraucht, um die Vorbereitung auf die EURO neu beginnen zu können. Wir sehen der EURO in ganz Europa mit großer Vorfreude entgegen - und werden uns nach Kräften bemühen, unseren Teil zum Gelingen dieses großen europäischen Projekts beizutragen."

Bereits auf seiner Sitzung im April hatte das Gremium beschlossen, dass das Turnier auch nach der durch die Covid-19-Pandemie notwendig gewordenen Verschiebung seinen Namen behalten wird. So wurden die ursprüngliche Vision des Turniers zum 60. Jahrestag der Europameisterschaft aufrechterhalten und zudem eine nachhaltige Gestaltung durch die Vermeidung der Vernichtung und Reproduktion bereits fertiggestellter Marken- und Fanartikel ermöglicht.

