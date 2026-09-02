Talentförderung
Das neue DFB-Journal: Hier ist was in Bewegung
Das neue DFB-Journal ist als ePaper verfügbar. Das Magazin dreht sich monothematisch um die Trainingsphilosophie Deutschland (TPD). Die Ausgabe 3/2026 beschäftigt sich mit dem grundlegenden Wandel in der deutschen Talentförderung - zum Beispiel im Interview mit Hannes Wolf, Hanno Balitsch und Lena Lotzen aus dem TPD-Kompetenzteam und Impressionen der nun dreijährigen Reise durch Fußball-Deutschland. Zentraler Punkt der Trainingsphilosophie ist die Entwicklung neuer Spiel- und Trainingsformen, die an der Basis in die Breite getragen werden.
Im neuen DFB-Journal sucht außerdem der ehemalige Nationalspieler Andreas Beck nach Antworten auf die Frage, wie moderne Nachwuchsförderung im Fußball gelingt. Und Trainerikone Hermann Gerland gibt in "Hermanns Welt" Einblicke in seine Sicht zum Thema Spielerentwicklung.
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Kategorien: Talentförderung, DER DFB
Autor: dfb
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