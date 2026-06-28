U 19-Junioren
Das ist die U 19-Startelf gegen Dänemark
Mit dem Duell gegen Dänemark heute (ab 21 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) in Denbighshire steigt die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Männer in Gruppe A in die Europameisterschaft in Wales ein.
Das ist die deutsche Startelf: Hellstern - Pinto Pedrosa, Schmetgens, Nink, Culbreath, Engelns, Stange, Onyeka (C), Reimers, Erlein, Catovic.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Wörns: "Der Mannschaftsgeist ist sehr gut"
Für die deutschen U 19-Junioren startet heute (ab 21 Uhr) die EM in Wales. Im ersten Spiel trifft das Team von Christian Wörns auf Dänemark. Mit DFB.de spricht der Cheftrainer über seinen Kader und die bevorstehende EURO.
Onyeka vor EM-Start: "Mit dem Titel nach Deutschland zurückkehren"
Für die deutschen U 19-Junioren startet heute (ab 21 Uhr) in Denbigh gegen Dänemark die EM in Wales. Mit DFB.de spricht Kapitän Francis Onyeka über den Teamgeist, die Vorfreude und die Ziele der Mannschaft.
EM-Auftakt: U 19 gegen Dänemark live auf DFB.TV, RTL+ und Youtube
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Männer startet heute (ab 21 Uhr) in die Europameisterschaft in Wales (28. Juni bis 11. Juli). DFB.de klärt die wichtigsten Fragen rund um die U 19-EM im FAQ.