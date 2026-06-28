Das ist die U 19-Startelf gegen Dänemark

Mit dem Duell gegen Dänemark heute (ab 21 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) in Denbighshire steigt die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Männer in Gruppe A in die Europameisterschaft in Wales ein.

Das ist die deutsche Startelf: Hellstern - Pinto Pedrosa, Schmetgens, Nink, Culbreath, Engelns, Stange, Onyeka (C), Reimers, Erlein, Catovic.