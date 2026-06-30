Das ist die Startelf gegen Polen

Nach dem erfolgreichen Turnierauftakt mit einem 5:0 gegen die Gastgeberinnen aus Bosnien und Herzegowina nimmt die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in Bosnien und Herzegowina schon das Halbfinale ins Visier. Im zweiten Gruppenspiel heißt der Gegner heute (ab 20 Uhr, live bei DFB.TV und RTL+) im Asim Ferhatovic Hase Stadium in der Hauptstadt Sarajevo Polen.

Das ist die deutsche Startelf: Krumme - Sträßer, Müller, Zähringer (K), Gmeineder, Schneider, Börner, Maas, Portella, Memminger.

"Mit Polen treffen wir auf eine Mannschaft, die mutig Fußball spielen möchte", sagt DFB-Trainerin Melanie Behringer. "Wir erwarten sie aggressiv und hart in den Duellen, aber auch als eine Mannschaft, die einen klaren Plan hat." Nicht mitwirken kann Zoe Schick, die im ersten Spiel eine Knieverletzung erlitt und verletzt abreisen musste.

Polen hat sein erstes Gruppenspiel mit 0:1 gegen Deutschlands dritten Gruppengegner Schweden verloren und steht demnach unter Druck. Das deutsche Duell gegen die Skandinavierinnen steigt am Freitag (ab 17 Uhr, live bei DFB.TV, und RTL+) in Zenica.