Dank Siegesserie: Mainz 05 hält weiter Anschluss

Der 1. FSV Mainz 05 hat in der 2. Frauen-Bundesliga den Rückstand auf die beiden Aufstiegsplätze auf fünf Punkte verkürzt. Das Team von Trainer Takashi Yamashita setzte sich am 22. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1) durch.

Es sah allerdings nicht immer danach aus, als würden die Mainzerinnen ihren fünften Sieg in Serie einfahren. Lili Jones-Baidoe (11.) hatte die Borussia zwischenzeitlich in Führung gebracht. Kara Bathmann (15.) gelang aber der schnelle Ausgleich. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit drehte Nadine Anstatt (51.) das Spiel. Vital Kats (67.) steuerte mit ihrem 20. Saisontreffer den Endstand bei.

Potsdam verlässt Abstiegszone

Im Kampf um den Klassenverbleib hat der 1. FFC Turbine Potsdam die Abstiegszone verlassen. Der sechsmalige Deutsche Meister behauptete sich 3:0 (1:0) beim Mitkonkurrenten VfL Wolfsburg II. Maßgeblichen Anteil am wichtigen Dreier hatte Laura Lindner (30./67.), die einen Doppelpack beisteuerte. Die eingewechselte Alina Gnädig (90.+1) setzte den Schlusspunkt.

Die SG 99 Andernach konnte beim 2:2 (0:0) in der Partie bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt in der Schlussphase noch die fünfte Niederlage aus den zurückliegenden sechs Partien abwenden. Helene Schäfer (49.) und Kerstin Bogenschütz (65., Foulelfmeter) ließen die Frankfurterinnen auf einen wichtigen Sieg hoffen, um sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen zu können. Kapitänin Magdalena Schumacher (76.) und die eingewechselte Marlene Ganßer (80.) sicherten Andernach aber noch einen Zähler. Damit trennt die Eintracht nur noch die bessere Tordifferenz von der Gefahrenzone der Liga.

Ingolstadt überholt Bochum

Der FC Ingolstadt 04 befindet sich in der Tabelle weiter auf den Weg nach oben. Das 1:0 (1:0) beim VfL Bochum war für die Schanzerinnen nun schon der dritte Dreier nacheinander. Dank des Treffers von Annika Kömm (23.) belegt der FCI nun den sechsten Rang. Der VfL Bochum, der wenige Tage vor der Partie die Vertragsverlängerungen von Cheftrainerin Kyra Malinowski und Ex-Nationalspielerin Annike Krahn (Direktorin Fußball der Frauen) verkündete, fiel auf Rang sieben zurück.

Eine weitere Saison in der 2. Frauen-Bundesliga hat der FC Viktoria Berlin sicher. Nach dem 3:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München beträgt der Vorsprung auf die Gefahrenzone der Liga vier Partien vor dem Saisonende bereits elf Punkte. Da es zwischen den Teams im unteren Tabellendrittel noch zu einigen direkten Duellen kommt, kann der FC Viktoria auch theoretisch nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Nina Ehegötz (6.) brachte die Berlinerinnen bereits früh auf Kurs. Pia Metzker (74.) und Katharina Krist (90.+2) bauten die Führung weiter aus.