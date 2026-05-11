Cigerci Spieler der Saison - weitere Trophäen für Schultz und Darvich

Die Trainer, Kapitäne und Fans in der 3. Liga haben entschieden: Tolcay Cigerci ist der Spieler der Saison 2025/2026. Der Spielmacher des FC Energie Cottbus hat sich in den Votings knapp gegen Liga-Torjäger Lars Gindorf von Alemannia Aachen durchgesetzt. Trainer der Saison ist Timo Schultz, der Meistercoach des VfL Osnabrück. Zum Newcomer der Saison wurde Noah Darvich vom VfB Stuttgart II gewählt.

Die drei Preisträger werden alle am Samstag im Rahmen des letzten Spieltags vom DFB mit offiziellen Trophäen ausgezeichnet. Darüber hinaus wird dem Torschützenkönig der Spielzeit 2025/2026 die kicker-Torjägerkanone verliehen. Aachens Gindorf führt hier das Ranking mit 25 Treffern vor Erik Engelhardt (22 Tore) vom FC Energie Cottbus an.

Die Wahlen zum Spieler, Trainer und Newcomer der Saison folgten dem bewährten Ablauf aus den Vorjahren. Zunächst gab jeder Kapitän und jeder amtierende Chefcoach der 20 Drittligisten seine Stimme in den drei Kategorien ab. Dabei gab es nur eine Einschränkung: Spieler und Trainer des eigenen Vereins durften nicht gewählt werden.

Abstimmung so knapp wie noch nie

Anschließend wurde eine Short List aus den zwei bis drei Kandidaten gebildet, die in ihrer Kategorie die meisten Stimmen erhalten hatten. Damit ging es ins finale Fan-Voting auf dem offiziellen Instagram-Kanal der 3. Liga. Beim Spieler der Saison war es noch nie so spannend wie in diesem Jahr: Bei insgesamt mehr als 30.000 abgegebenen Fan-Stimmen lag Tolcay Cigerci am Ende mit 52:48 Prozent vor Lars Gindorf.

Knapp ging es lange auch beim Newcomer der Saison zu. Noah Darvich, 2023 Welt- und Europameister mit der deutschen U 17-Nationalmannschaft, erhielt im Fan-Voting 47 Prozent der knapp 15.000 Stimmen. Das reichte, um in der 3. Liga die Nachfolge von Said El Mala als auffälligster junger Spieler im U 21-Alter anzutreten. Konkurrent Ismael Badjie (VfL Osnabrück) kam auf 41 Prozent. Die restlichen zwölf Prozent entfielen auf Ayoube Amaimouni-Echghouyab, der im Winter den Sprung von der TSG Hoffenheim II in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt geschafft hatte.

Deutlich klarer war die Angelegenheit bei den Trainern. Timo Schultz erhielt nicht nur von den Kollegen und Kapitänen die mit Abstand meisten Stimmen, Osnabrücks Coach war auch bei den Fans mit 75 Prozent die klare Nummer eins vor Tobias Strobl (SC Verl, 25 Prozent).