BVB schaltet Titelverteidiger Gladbach aus

Die U 17 von Borussia Dortmund hat im Achtelfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft den Titelverteidiger bezwungen. Das Team von Trainer Marco Lehmann behauptete sich 4:2 (2:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Im Viertelfinale (2./3. Mai) geht es für den BVB nun zur TSG Hoffenheim, die bereits am Samstag beim VfL Bochum 5:2 (2:1) die Oberhand behalten hatte.

Den ersten Dortmunder Treffer im Achtelfinale durch Athanasios Grammozis (5.) konnte Rares-Stefan Silitra (19.) für die Gäste vom Niederrhein noch ausgleichen. Anschließend zog der BVB aber durch Tore vom Janis Tunkel (39.), Kapitän Lenni Strößner (66.) und Semih Kaymak (70.) davon. Der zweite Mönchengladbacher Treffer ging auf das Konto des eingewechselten Piet Sautner (90.+3).

Fünf Tore und vier Feldverweise

Viele Treffer fielen auch beim 4:1 (2:0) des FC Augsburg gegen den Hamburger SV. Constantin Roth (21.) und Fabio Ebner (30.) brachten den FCA auf Kurs. Thierry Sedlatschek (52., Foulelfmeter) konnte für den HSV zwischenzeitlich verkürzen. Nachdem Hamburgs Jonathan Alexander Bommes (59.) wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, nutzte Fabio Ebner (60.) die Überzahl umgehend zu seinem zweiten Treffer.

In der Schlussphase handelten sich sowohl Augsburgs Luca Marchese (73.) als auch der Hamburger Shadrack Osadolor (73.) aufgrund einer groben Unsportlichkeit die Rote Karte ein. Kurz darauf musste mit David Wurie (78.) noch ein weiterer Spieler der Gäste aufgrund eines Foulspiels mit "Rot" vom Feld. Den Schlusspunkt zum Endstand setzte Augsburgs Einwechselspieler Evan Waguia Tagne (82.).

Gegner der Augsburger im Viertelfinale ist der 1. FC Köln, der sich gegen den VfL Wolfsburg 3:1 (2:0) durchsetzen konnte. Brian Adoga (3., Foulelfmeter) und Eymen Mustafa Erdogan (32.) legten für die Gastgeber bereits im ersten Durchgang den Grundstein für das Weiterkommen. Emanuele Esposito (55.) ließ die Führung noch deutlicher ausfallen, ehe sich auch Princewill Chisom Iwuala (90.+8) für die Wolfsburger in die Torschützenliste eintragen konnte.

S04 jubelt gegen FC Bayern

Ein enges Duell lieferten sich der FC Schalke 04 und der FC Bayern München. Am Ende hatten die von Ex-Profi Charles Takyi betreuten Königsblauen 1:0 (1:0) die Nase vorne. Einen Distanzschuss von Laurin Zhushi konnte FCB-Torhüter David Podar-Stiube nicht kontrollieren, so dass Aboubacar Koba Bangoura (41.) beim Abpraller zur Stelle war.

Die beste Chance der Münchner verpasste Philipp Von Taube, als er am stark reagierenden Schalker Schlussmann Yüksel Kücük scheiterte. Der FC Schalke 04 muss damit in der nächsten Runde (2./3. Mai) beim 1. FC Magdeburg antreten, der sich 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung gegen den 1. FSV Mainz 05 durchgesetzt hatte.

Mit dem Karlsruher SC steht außerdem der Viertelfinalgegner des VfB Stuttgart (9:0 gegen Hannover 96) fest. Der KSC gewann 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC. Nachdem die Karlsruher in der zurückliegenden Saison im Achtelfinale noch das Nachsehen gegen den FC Bayern München hatten, sicherte nun Marco Mingolla (61.) dem Team von Trainer Alexander Wähling den Einzug in die Runde der verbliebenen acht Mannschaften.