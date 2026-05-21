Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt am Main seinen Kader für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Angeführt wird das 26 Spieler umfassende Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, der vor seiner dritten WM-Teilnahme steht.

"In den vergangenen Tagen habe ich in den Gesprächen mit unseren Spielern gespürt, wie extrem groß die Vorfreude bei jedem Einzelnen auf diese Weltmeisterschaft ist", sagt Bundestrainer Nagelsmann. "Alle brennen darauf, dass es in der kommenden Woche endlich mit der Vorbereitung losgeht. Wir haben einen starken Kader, von dem ich absolut überzeugt bin. Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir eine sehr gute WM spielen."

Neuer erfahrenster Spieler

Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Joshua Kimmich (108 Länderspiele) ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein bislang letztes von 124 Länderspielen im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien.

Bei der Kaderbekanntgabe am DFB-Campus waren am heutigen Donnerstag neben DFB-Mitarbeitenden und Nachwuchstrainer*innen auch mehr als 50 Schülerinnen und Schüler aus drei Schulen, die Fußball-AGs anbieten, vor Ort dabei. Der DFB hat gemeinsam mit seinen Landesverbänden die bundesweite Initiative "Jahr der Schule" ins Leben gerufen.

Das DFB-Team kommt von Mittwoch an bei DFB-Partner adidas im Home Ground in Herzogenaurach zusammen. Nach dem letzten Heimländerspiel vor der WM am 31. Mai (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in der ausverkauften Arena in Mainz gegen Finnland und der öffentlichen Trainingseinheit am 1. Juni am DFB-Campus reist die Nationalmannschaft am 2. Juni von Frankfurt aus nach Chicago. Dort tritt Deutschland im finalen Länderspiel vor Beginn der WM am 6. Juni (ab 20.30 MESZ, live bei RTL) auf Co-Gastgeber USA.

Nach der Weiterreise am 8. Juni ins Team Base Camp in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina startet die deutsche Nationalmannschaft am 14. Juni (ab 19 Uhr MESZ, live in der ARD und bei MagentaTV) mit dem Auftaktspiel in der Gruppe E in Houston gegen Curacao in die WM. Es folgt das Duell mit dem dreimaligen Afrikameister Elfenbeinküste am 20. Juni (ab 22 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) in Toronto. Am 25. Juni (ab 22 Uhr MESZ, live in der ARD und bei MagentaTV) steht das abschließende Vorrundenspiel In New York New Jersey gegen Ecuador an.