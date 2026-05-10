Die Bilder des 37. Spieltags: VfL Osnabrück erhält den Meisterpokal

Drittliga-Meister VfL Osnabrück hat nach einem 1:1 am 37. und vorletzten Spieltag der 3. Liga gegen den SSV Ulm an der Bremer Brücke den Meisterpokal überreicht bekommen. Die Ehrungsdelegation bildeten Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sowie Tom Eilers, Vorsitzender Ausschuss 3. Liga.

Dahinter bleibt das Aufstiegsrennen bis zum Schluss spannend: Der erste Verfolger Energie Cottbus siegte 2:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden, während der auf Platz drei liegende MSV Duisburg bei Erzgebirge Aue nicht über ein 0:0 hinauskam. RW Essen nutzte diesen Ausrutscher und zog durch ein 1:0 gegen den SC Verl nach Punkten mit dem MSV gleich. Hansa Rostock wahrte durch ein turbulentes 5:3 gegen den VfB Stuttgart II seine kleine Aufstiegschance. DFB.de zeigt die besten Bilder des Drittliga-Wochenendes.