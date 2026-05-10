3. Liga

Die Bilder des 37. Spieltags: VfL Osnabrück erhält den Meisterpokal

10.05.2026
Foto: imago

Drittliga-Meister VfL Osnabrück hat nach einem 1:1 am 37. und vorletzten Spieltag der 3. Liga gegen den SSV Ulm an der Bremer Brücke den Meisterpokal überreicht bekommen. Die Ehrungsdelegation bildeten Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sowie Tom Eilers, Vorsitzender Ausschuss 3. Liga.

Dahinter bleibt das Aufstiegsrennen bis zum Schluss spannend: Der erste Verfolger Energie Cottbus siegte 2:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden, während der auf Platz drei liegende MSV Duisburg bei Erzgebirge Aue nicht über ein 0:0 hinauskam. RW Essen nutzte diesen Ausrutscher und zog durch ein 1:0 gegen den SC Verl nach Punkten mit dem MSV gleich. Hansa Rostock wahrte durch ein turbulentes 5:3 gegen den VfB Stuttgart II seine kleine Aufstiegschance. DFB.de zeigt die besten Bilder des Drittliga-Wochenendes.

  • VfL Osnabrück - SSV Ulm Foto: imago
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  • FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg Foto: IMAGO
  • FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg Foto: IMAGO
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  • Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden Foto: imago
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  • FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart II Foto: imago
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  • Rot-Weiss Essen - SC Verl Foto: imago
  • Rot-Weiss Essen - SC Verl Foto: imago
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  • TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04 Foto: imago
  • TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04 Foto: imago
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  • Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg Foto: imago
  • Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg Foto: imago
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  • TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05 Foto: IMAGO
  • TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05 Foto: IMAGO
  • FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen Foto: IMAGO
  • FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen Foto: IMAGO
  • FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken Foto: imago
  • TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken Foto: imago
  • TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken Foto: imago

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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