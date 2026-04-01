Die Agapedia-Stiftung, gegründet von Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann, engagiert sich seit mittlerweile mehr als 30 Jahren für Kinder und Jugendliche in herausfordernden Lebenssituationen. Mit ihren Kinderzentren, insbesondere in Esslingen und Geislingen, schafft Agapedia Orte, an denen junge Menschen Geborgenheit, Orientierung, Förderung und Zuversicht erfahren können. Mehr als 260.000 betreute Kinder seit Gründung zeigen eindrucksvoll, wie groß die Wirkung dieser Arbeit ist.

Anlässlich des 30‑jährigen Jubiläums des Agapedia-Kinderzentrums Esslingen und des vergangenen Jubiläumsjahres der Stiftung durfte eine Kindergruppe aus Esslingen und Geislingen einen ganz besonderen Nachmittag erleben: einen exklusiven Besuch beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft in der MHP‑Arena Stuttgart.

Fragen stellen bei PK mit Nagelsmann

Bereits zum Auftakt wartete ein besonderes Highlight: Die Kinder durften an der Abschluss-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Alexander Nübel teilnehmen und sogar selbst Fragen stellen. Nübel berichtete dabei, wie stolz es ihn mache, das Nationaltrikot zu tragen, und dass er als Kind neben dem Fußball auch Leichtathletik ausprobiert habe. Die Entscheidung für den Weg ins Tor dürfte im Nachhinein nicht nur ihn, sondern auch viele Fans besonders freuen.

Im Anschluss verfolgten die Kinder das Abschlusstraining hautnah vom Spielfeldrand aus, bevor sie einen exklusiven Einblick in den Mannschaftsbus erhielten - für viele ein fast noch größeres Erlebnis als das Treffen mit den Spielern selbst. Den krönenden Abschluss bildete eine persönliche Autogrammstunde: Die Nationalspieler nahmen sich Zeit für Gespräche, Fotos und Unterschriften. Ein unvergesslicher Moment, der den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt die Agapedia-Stiftung gerne, weil dort seit vielen Jahren wichtige Arbeit für Kinder und Jugendliche geleistet wird. Der Besuch beim Abschlusstraining sollte den Kindern einen besonderen Einblick ermöglichen und das Jubiläum der Stiftung auf eine schöne, erlebbare Weise begleiten. Für viele der Kinder sind solche Erlebnisse etwas Besonderes, gerade deshalb wollte die Stiftung der Nationalmannschaft diesen Nachmittag ermöglichen.