Die DFB-Stiftung Sepp Herberger veranstaltet auch in diesem Jahr gemeinsam mit der träumenlohntsich-Stiftung von Robin Gosens das "Träumen lohnt sich-Camp". Erstmals findet die Veranstaltung im Sporthotel Grünberg in Hessen statt. Vom 10. bis 12. Juli dreht sich alles um die mentale Stärke von Nachwuchstalenten - in Sporteinheiten, Workshops und inspirierenden Impulsvorträgen.

Im Mittelpunkt stehen Themen, die im Kopf beginnen: Sportpsychologinnen und Sportpsychologen der DFB-Akademie sowie der U-Nationalmannschaften zeigen praxisnah, wie Widerstandsfähigkeit aufgebaut, Achtsamkeit trainiert und die Konzentration verbessert werden kann. Zusätzlich werden prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Sports aus ihren Karrieren berichten. Eine Selbsterfahrung im Blindenfußball, eine Yogastunde und eine kognitive Trainingseinheit erweitern den Horizont der Teilnehmenden.

"Selbstwirksamkeit stärken"

Die eindrucksvolle Geschichte von Robin Gosens zeigt, dass sich Träumen lohnt. Der Profifußballer war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) aktiv, der Traum von einer großen sportlichen Karriere schien zu platzen. Heute spielt Gosens in Italiens Serie A und ist 23-facher A-Nationalspieler. Mit Inter Mailand gewann er den italienischen Vereinspokal und stand 2023 im Finale der UEFA Champions League. Vor fünf Jahren gründete der Linksverteidiger seine träumenlohntsich-Stiftung, die Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, ihre Träume neu zu entdecken und zu leben.

"Mit dem Träumen lohnt sich-Camp möchten wir junge Fußballerinnen und Fußballer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen", sagt Robin Gosens, der vor drei Jahren erfolgreich sein Bachelor-Studium in Psychologie abgeschlossen hat. "Uns ist wichtig, ihre Selbstwirksamkeit zu stärken und ihnen Strategien für den Umgang mit Rückschlägen an die Hand zu geben."

Das Camp richtet sich an Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer der Altersklassen U 15 bis U 18. Es stehen 25 Plätze zur Verfügung. Gesucht werden Jugendliche mit großen Zielen - unabhängig davon, ob sie bereits in einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) spielen oder (noch) nicht. Die Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Programm werden vollständig übernommen. Jetzt anmelden und bis spätestens zum 21. Juni hier bewerben!