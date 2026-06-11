Im Vorfeld des WM-Eröffnungsspiels hat eine Delegation um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler gemeinsam mit Dr. Clemens von Goetze, dem Deutschen Botschafter in Mexiko, zwei Bildungsprojekte in Mexiko-Stadt besucht. Die Projekte der mexikanischen FAE-Foundation werden durch die Mexico-Hilfe der DFB-Stiftung Egidius Braun unterstützt.

Das Leben am Rande einer der größten Megametropolen der Welt: Unter extremen Bedingungen wachsen in den Randgebieten von Mexiko-Stadt tausende Kinder auf, für die der Zugang zu Bildung oft ein unerreichbarer Luxus ist. Genau hier, wo Familien vom und auf dem Müll leben, setzt die Arbeit der FAE-Foundation (Fundación para la Asistencia Educativa) an. Und genau hierhin führte die Reise von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler. Die beiden Gäste aus Deutschland wurden durch den Deutschen Botschafter Dr. Clemens von Goetze begleitet. Für Rudi Völler schloss sich mit diesem Besuch einmal mehr der Kreis: "Ich war in den vergangenen Jahren immer mal wieder hier in Mexiko und habe von uns geförderte Projekte besucht. Die Hingabe, mit der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Kinder kümmern und die Dankbarkeit in den Augen der Mädchen und Jungen zeigt, das Geld kommt genau dort an, wo es Leben nachhaltig verändern kann."

Nationalmannschaft stellt 86.000 Euro bereit

Der 90-fache A-Nationalspieler Rudi Völler gab mit einer Zuwendung in Höhe von 5000 D-Mark während der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko den Startschuss für die Mexico-Hilfe des Deutschen Fußball-Bundes, die seither vor Ort ununterbrochen Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche unterstützt und seit dem Jahr 2001 fester Teil der DFB-Stiftung Egidius Braun ist. "Egidius Braun hat stets vorgelebt, was eigentlich selbstverständlich, was uns allen doch eigentlich von Natur aus gegeben sein sollte: Menschlich zu sein. Menschlichkeit zu zeigen, Menschlichkeit zu leben. Für andere, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat, sprichwörtlich da zu sein", sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Als Delegationsleiter hat Egidius Braun 1986 die Not gesehen, Rudi und seine Mannschaftskollegen haben direkt geholfen und tun es teilweise bis heute. Ohne Egidius Braun, Rudi Völler und Toni Schumacher gäbe es die Mexico-Hilfe nicht", so Neuendorf weiter.

In diese vierjahrzehnte lange Tradition reiht sich auch die aktuelle A-Nationalmannschaft der Männer ein. Das Team um Kapitän Joshua Kimmich stellt anlässlich der WM aus Mitteln der Stiftung der Nationalmannschaft insgesamt 86.000 Euro für die Mexico-Hilfe bereit. Einen Teilbetrag in Höhe von 26.000 Euro übergaben Neuendorf und Völler nun symbolisch an die Verantwortlichen der FAE-Foundation.

Alan Franco, der Geschäftsführer der FAE-Foundation, nahm den symbolischen Scheck entgegen: "Wir danken dem DFB von ganzem Herzen für die Unterstützung, die unseren Kindern in den Bildungseinrichtungen zuteilgeworden ist und ganz besonders für das Vertrauen, das Sie uns über all die Jahre entgegengebracht haben. Diese Hilfe und das entgegengebrachte Vertrauen geben uns die Kraft, unsere Arbeit mit Hingabe und Herzlichkeit für die Kinder und ihre Familien fortzuführen. Gemeinsam mit dem DFB und seinen ehrenwerten Mitgliedern sowie den diplomatischen Vertretern Deutschlands möchten wir die Förderung der Kinder auch künftig fortführen." Neben den FAE-Projekten in der Hauptstadt werden die Kindertagesstätte "Casa de Cuna" in Querétaro sowie das Schulzentrum "La Barranca" in Guadalajara gefördert.

"Der Besuch war uns ein Herzensanliegen"

Ihre prominenten Gäste empfingen die Kinder in den Einrichtungen im Umfeld der Müllkippe mit leuchtenden Augen und großer Freude. Hier verbringen sie viel Zeit, erhalten neben Bildungsangeboten auch ein Verpflegungsangebot. "Der Besuch heute war mir und uns eine Herzensangelegenheit. Wir haben eindrucksvoll erlebt, mit welchem Herzblut und welcher Leidenschaft die Menschen hier Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine Chance geben, ihr Leben zu gestalten. Wenn man vor Ort steht und dieses Engagement miterlebt, weiß man, dass man das Richtige tut", so Bernd Neuendorf, der Vorsitzende des Kuratoriums der DFB-Stiftung Egidius Braun.



"Es ist wertvoll, dass der DFB seit so vielen Jahren über die Mexico-Hilfe Kinder und Jugendliche unterstützt. Das dient den Menschen vor Ort und fördert über den Sport hinaus auch die deutsch-mexikanischen Beziehungen", fasst der deutsche Botschafter Dr. Clemens von Goetze abschließend zusammen.

Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Die Idee der Mexico-Hilfe geht weiter.