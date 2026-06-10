Stiftungen
40 Jahre Mexico-Hilfe: "Komm, da müssen wir was machen"
Die Reise zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bildet für die DFB-Stiftung Egidius Braun den Rahmen für ein besonderes Jubiläum. Vor 40 Jahren führte der eindrucksvolle Besuch eines Waisenhauses in Querétaro zum Start der "Mexico-Hilfe". Auch bei ihrem ersten Spender, dem heutigen DFB-Sportdirektor Rudi Völler, löst die Reise besondere Erinnerungen aus.
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Kategorien: Stiftungen, DER DFB
Autor: um/dfb
"Future Leaders in Football": Siebte Auflage startet in Mexico City
Zeitgleich zum Start der WM 2026 lädt der DFB mit seinen Partnern zur siebten Edition der "Future Leaders in Football" nach Mexico City ein. Das internationale Programm für Frauen im Fußball kommt somit erstmals in die CONCACAF-Region.
"Pitch of the Year": Leipzig und Hoffenheim haben den besten Rasen
RB Leipzig hat in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den Award "Pitch of the Year" gewonnen. In der 3. Liga darf sich die TSG Hoffenheim II über den Preis für den besten Rasen freuen.
DFB setzt positive finanzielle Entwicklung fort
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung den Jahresabschluss 2025 verabschiedet. Im Jahr seines 125-jährigen Bestehens erzielte der DFB e.V. einen Gesamtüberschuss in Höhe von 19,2 Millionen Euro.