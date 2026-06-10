40 Jahre Mexico-Hilfe: "Komm, da müssen wir was machen"

Die Reise zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bildet für die DFB-Stiftung Egidius Braun den Rahmen für ein besonderes Jubiläum. Vor 40 Jahren führte der eindrucksvolle Besuch eines Waisenhauses in Querétaro zum Start der "Mexico-Hilfe". Auch bei ihrem ersten Spender, dem heutigen DFB-Sportdirektor Rudi Völler, löst die Reise besondere Erinnerungen aus.