Bei Leipziger Beteiligung: Aufstiegsspiele zur 3. Liga einen Tag später

Die Konstellation im Meisterschaftsrennen der Regionalliga Nordost hat Auswirkungen auf die Terminierung der Aufstiegsspiele zur 3. Liga. Sollte sich der 1. FC Lokomotive Leipzig am letzten Spieltag kommenden Samstag (ab 14 Uhr) den Titel sichern, würden die Aufstiegsspiele um jeweils einen Tag verlegt werden. Die beiden Partien gegen die Würzburger Kickers als Vertreter der Regionalliga Bayern würden dann am Donnerstag, 28. Mai, und Montag, 1. Juni, ausgetragen werden. Anpfiff wäre jeweils um 19 Uhr. Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga werden live von MagentaSport übertragen.

Wird hingegen der FC Carl Zeiss Jena Meister im Nordosten, bleibt es bei den ursprünglichen Aufstiegsspielterminen am Mittwoch, 27. Mai (ab 19 Uhr), und Sonntag, 31. Mai (ab 13.30 Uhr). Die Entscheidung des Deutschen Fußbal-Bundes (DFB) wurde auf Grundlage des entsprechenden Vorschlags der Regionalliga-Träger getroffen und ist mit den betroffenen Klubs abgestimmt.

Leipzig und Jena gehen punktgleich (je 69) ins Saisonfinale der Regionalliga Nordost. Lok ist aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenführer und trifft am letzten Spieltag zuhause auf die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Jena empfängt zeitgleich den FC Rot-Weiß Erfurt zum Derby.

Vorgabe der Sicherheitsbehörden

Die Terminänderung der Aufstiegsspiele im Falle von Leipzigs Teilnahme ist aufgrund einer Vorgabe der zuständigen Sicherheitsbehörden nötig. Der ursprüngliche Termin des Hinspiels am 27. Mai würde sich zeitlich mit dem Finale der UEFA Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano überschneiden, das am 27. Mai ebenfalls in Leipzig ausgetragen wird.

Der Vertreter der Regionalliga Nordost hat im Hinspiel der Aufstiegsrunde Heimrecht, die zweite Begegnung findet in Würzburg statt. Ein Tausch des bereits zu Saisonbeginn ausgelosten Heimrechts war gemäß Regelwerk ausgeschlossen. Auch eine frühere Austragung der Aufstiegsspiele ist nicht möglich, weil die Würzburger Kickers am Samstag, 23. Mai, im Rahmen des Finaltags der Amateure das Endspiel im bayerischen Landespokal bestreiten.