Behringer: „Wir wollen mit einem Sieg ins Turnier starten“

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen startet heute um 17 Uhr ins erste Europameisterschafts-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina (live auf DFB.TV und RTL+). Im DFB.de-Interview spricht Cheftrainerin Melanie Behringer über die Vorbereitung und ihre Erwartungen für das Turnier.

DFB.de: Kurz vor dem EM-Eröffnungsspiel: Überwiegt bei Ihnen in der Mannschaft bereits die Anspannung oder noch die Vorfreude?

Melanie Behringer: Definitiv die Vorfreude – bei uns im Trainerteam und Staffmitgliedern genauso wie bei den Spielerinnen. Die EM kann beginnen, wir sind bereit. Wir hatten intensive Trainingstage in Frankfurt und auch hier vor Ort nochmal sehr konzentrierten Einheiten. Wir freuen uns, dass es heute endlich losgeht.

DFB.de: Wie haben Sie die Mannschaft in der Vorbereitung erlebt?

Melanie Behringer: Die Mädels haben richtig gut mitgezogen. Wir haben sie dafür auch ausdrücklich gelobt. Sie kamen aus einer knapp zweiwöchigen Pause, waren aber vom ersten Tag an wieder voll da – fokussiert, konzentriert und mit viel Einsatz.

DFB.de: Wie nehmen Sie die Entwicklung der Mannschaft wahr?

Melanie Behringer: Die Entwicklung der Mannschaft ist sehr positiv. Gerade auch die beiden letzten Spiele gegen die USA (0:2, 1:0) als absoluten Topgegner haben uns noch einmal weitergebracht. Die eine oder andere Spielerin hat sich über diese Maßnahme empfohlen.

DFB.de: Ihre Mannschaft musste in den vergangenen Monaten immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Hat das die Spielerinnen noch länger zusammengebracht?

Melanie Behringer: Definitiv. Das begleitet uns schon länger. Es waren Spielerinnen dabei, die eine wichtige Rolle im Kader gespielt haben: unsere Kapitänin Rosa Rückert, Lotta Wrede, Jonna Wrede oder eine Amy Wrigge. Natürlich ist das für die Spielerinnen bitter, weil ihnen dadurch die Teilnahme auf die Europameisterschaft verwehrt bleibt. Trotzdem haben wir das innerhalb der Mannschaft nie zum Thema gemacht, weil wir den Fokus auf die Spielerinnen richten, die dabei sind. Unser Team ist dadurch noch enger zusammengerückt. Unser Teamgeist zeichnet uns aus.

DFB.de: Worauf wird es bei dieser EM besonders ankommen?

Melanie Behringer: Vor allem darauf, bei uns zu bleiben. Wir werden jedes Spiel so angehen wie in der Qualifikation: Jedes einzelne Spiel ist wichtig. Das erste Spiel gegen Bosnien und Herzegowina ist für uns jetzt erstmal das wichtigste. Wir wollen mit einem Sieg ins Turnier starten und werden dafür alles geben. Danach gehen wir Schritt für Schritt weiter.

DFB.de: Was bedeutet das für Ihre Spielerinnen?

Melanie Behringer: Für viele Spielerinnen ist es die erste Europameisterschaft. Das mediale Interesse ist größer und das gesamte Umfeld ist noch einmal etwas Besonderes. Viele Spielerinnen kennen es in dieser Form noch nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass die Mädels gut damit umgehen. Eine Europameisterschaft spielt man schließlich nicht alle Tage. Deshalb wollen wir dieses Turnier auch genießen.

DFB.de: Was für ein Spiel erwarten Sie gegen Bosnien und Herzegowina?

Melanie Behringer: Gegen Bosnien-Herzegowina erwarte ich einen besonders tiefstehenden Gegner, der alles geben wird und niemals aufgibt. Wir werden diese Mannschaft nicht unterschätzen, da im Moment eine große Euphorie in diesem Land herrscht und sicherlich auch einige Fans zu unseren Spielen kommen werden.

DFB.de: Wie schätzen Sie die weiteren Gruppengegner ein?

Melanie Behringer: Polen und insbesondere Schweden sind fußballerisch starke Nationen, die auch aufgrund ihrer Körperlichkeit nicht einfach zu bespielen sind. Für uns ist es wichtig unserem Fußballspiel treuzubleiben

DFB.de: Sie sind als Co-Trainerin der U 17 in Bosnien und Herzegowina 2022 Europameisterin geworden. Welche Bedeutung hat es für dich, jetzt als Cheftrainerin hierher zurückzukehren?

Melanie Behringer: Das ist natürlich etwas Besonderes. Wir waren damals sehr erfolgreich und es kommen viele Erinnerungen zurück. Trotzdem versuche ich, das auszublenden. Jetzt geht es um die U 19. Trotzdem freue ich mich einfach auf alles, was kommt. Diesmal in einer anderen Rolle, aber mit genauso großer Freude.

DFB.de: Sie haben als Spielerin selbst an einer U 19-Europameisterschaft teilgenommen. Hilft dir diese Erfahrung heute als Trainerin?

Melanie Behringer: Generell hilft mir die Erfahrung, die ich als Spielerin gemacht habe. Das ist zwar schon etwas langer her, aber ich versuche, den Spielerinnen das eine oder andere mitzugeben. Ich weiß, was bei einem solchen Turnier auf einen zukommen kann. Ich habe das Gefühl, dass die Mädels das gut annehmen und sich bestmöglich vorbereiten.

DFB.de: Was muss die Mannschaft im Turnier zeigen, damit Sie am Ende sagen können, dass sie eine erfolgreiche EM gespielt haben?

Melanie Behringer: Schon die Qualifikation für die EM war ein großer Erfolg. Ich möchte nicht, dass die Mädels jetzt etwas anders machen als zuletzt. Sie sollen genauso auftreten wie in den vergangenen Spielen: mit Ehrgeiz, Leidenschaft und Mut. Genau das wünsche ich mir von ihnen. Wenn sie das auf den Platz bringen, dann werden wir auch bei dieser Europameisterschaft eine wichtige Rolle spielen.