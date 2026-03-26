Behringer nominiert Kader für EM-Qualifikation

Für die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft wird es ernst. Vom 10. bis 16. April geht es in Essen und Velbert in der zweiten EM-Qualifikationsrunde um einen Platz bei der EURO in Bosnien und Herzegowina (27. Juni bis 11. Juli 2026). DFB-Trainerin Melanie Behringer hat nun den 21-köpfigen Kader für die drei Partien des Miniturniers vor heimischer Kulisse nominiert. Das DFB-Team startet am 10. April (ab 15.30 Uhr) im Essener Uhlenkurg-Stadion gegen Irland, trifft dann am 13. April (ab 17 Uhr) in der IMS-Arena in Velbert auf die Slowakei. Zum Abschluss steht am 16. April (ab 17 Uhr) erneut in Essen das Duell mit Frankreich an.

"In der zweiten EM-Qualifikationsrunde treffen wir mit Irland, Slowakei und Frankreich auf drei Mannschaften, denen wir in der Vergangenheit noch nicht gegenüberstanden", so Behringer. "Wir werden jedes einzelne Spiel mit vollem Fokus angehen und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Unser Ziel ist es, uns für das Endturnier in Bosnien und Herzegowina zu qualifizieren. Wir freuen uns auf unsere Heimspiele in Essen und Velbert und auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans."

Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketportal. Da es sich bei der zweiten Qualifikationsrunde mit drei deutschen und drei nicht-deutschen Spielen in Summe um ein Vier-Nationen handelt, werden erstmals Tickets für alle sechs Partien im öffentlichen Verkauf angeboten.

