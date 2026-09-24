Für die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft stehen die ersten Länderspiele der Saison 2026/2027 an. Im Rahmen eines Lehrgang im ungarischen Telki trifft die DFB-Auswahl am 9. Oktober (ab 17.30 Uhr) auf die Gastgeberinnen, ehe am 12. Oktober (ab 12 Uhr) ebenfalls im Globall Football Park in Telki das Duell mit Österreich ansteht. DFB-Trainerin Melanie Behringer hat nun ihren 24-köpfigen Kader für die beiden Partien nominiert.

"Nach unserer erfolgreichen EM in Bosnien Herzegowina, freuen wir uns riesig, dass es nun wieder los geht", sagt Behringer. "Wir werden die Länderspielmaßnahme in Ungarn bestmöglich nutzen, um schnellstmöglich in unsere Abläufe zu kommen und die neuen Spielerinnen in unser Team zu integrieren. Mit den beiden Länderspielen gegen Ungarn und Österreich treffen wir auf zweikampfstarke Mannschaften, gegen die es dagegenzuhalten gilt."