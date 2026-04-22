Bayer 04 gegen FC Bayern: Zwei Halbfinalduelle, ein Sieger

Das erste DFB-Pokalspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München liegt mehr als 40 Jahre zurück, am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky) kommt es bereits zum neunten Duell der beiden in diesem Wettbewerb. Selbst ein Halbfinale, wie es nun ansteht, ist keine Premiere in der Pokalgeschichte dieses Duells. DFB.de mit einem Rückblick auf die beiden Vorgänger, die nur einen Sieger kannten - die Bayern.

Die Ausgangslage war ungewöhnlich. Bayern München war souveräner Tabellenführer, während der Vizemeister aus Leverkusen 2002 im Abstiegskampf steckte. Gerade erst hatten sie Trainer Klaus Toppmöller entlassen und durch Thomas Hörster ersetzt. Der DFB-Pokal war die letzte Chance auf das internationale Geschäft. Manager Reiner Calmund gab sich aber keinen Illusionen hin, wie er nach dem Spiel zugab: "Wir sind hier als ganz krasser Außenseiter hingefahren." Trotz Namen wie Carsten Ramelow, Bernd Schneider und Oliver Neuville, die im Sommer 2002 Vizeweltmeister geworden waren.

Nur 16.000 Fans im Münchner Olympiastadion sahen jedoch eine unerwartet offene Partie. Bayern- Zugang Michael Ballack, im Vorjahr noch ein Leverkusener, köpfte seinem alten Kollegen Hans-Jörg Butt das einzige Tor vor der Pause ins Netz (30.). Giovane Elber traf noch den Pfosten, aber mit der Ausbeute konnte Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld nicht zufrieden sein. Er wurde noch ungehaltener, als plötzlich Ramelow der überraschende Ausgleich gelang (57.) und der Gast bewies, "dass mit etwas mehr Mut viel mehr drin gewesen wäre für die Gäste" (kicker).

Fünf Minuten währte der Gleichstand, dann kam die große und doch äußerst kurze Zeit von Elber. In der 57. Minute traf der Brasilianer mit links, in der 58. mit rechts - der Doppelschlag war auch der K.o.-Schlag für das Werksteam. Zwei Gegentore in weniger als zwei Minuten, typisch für eine verunsicherte Mannschaft. Hitzfeld schonte Michael Ballack, Giovane Elber und Mehmet Scholl durch Auswechslungen für die Bundesliga, von Leverkusen ging keine Gefahr mehr aus. Zwei Monate später wurden die Bayern dann Pokalsieger, durch ein 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Finale von Berlin.

Eine verblüffende Parallele zur Gegenwart ist festzuhalten: Wie heute kamen die Bayern als frisch gekürter Meister nach Leverkusen, auch 2018 gelang ihnen das schon vier Spiele vor Schluss. Bayer 04 wähnte sich aber nicht so chancenlos wie 2003, hatte immerhin vier der letzten sechs Ligaspiele gewonnen und lag auf dem dritten Platz.

Bayern war also Favorit, doch mit einem Schützenfest war nicht zu rechnen. Die zum vierten Mal von Jupp Heynckes trainierten Bayern fegten Heiko Herrlichs Leverkusener dennoch mit 6:2 von deren Platz. Schon nach neun Minuten hatte Torschützenkönig Robert Lewandowski zwei Treffer erzielt, Lars Benders Kopfballtor (16.) sorgte für Spannung. Denn so stand die hochklassige Partie (kicker-Note 1) noch bei Halbzeit 1:2, Manuel Neuers Vertreter Sven Ulreich musste mehrmals retten und verdiente sich ebenfalls die Bestnote. Hinterher forderte Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge, der Keeper müsse mit zur WM nach Russland.

Nach der Pause legten die Bayern einen Zahn zu, ihre Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry produzierte Chancen im Fünf-Minuten-Takt. Die Mitspieler profitieren davon: Thomas Müller (52., 64.) und Thiago (60.) entschieden die Partie frühzeitig. Dass Bayer-Joker Leon Bailey einen Freistoß zum 2:5 direkt verwandelte (72.), interessierte nur noch die Statistiker, die nach 78 Minuten ein drittes Tor von Thomas Müller vermerken durften. Das 2:6 war gemessen an den Spielanteilen sicher etwas zu hoch, doch im Fußball zählen die Tore. Während die Bayern zwei Drittel ihrer Großchancen nutzten, war es bei Leverkusen nur ein Viertel.

Die Teams wurden mit Beifall verabschiedet, Müller fand, es "war Werbung für den deutschen Fußball". Selbst der gestrenge Jupp Heynckes war hochzufrieden: "Es war über weite Strecken eine Fußballdemonstration. Wir haben eine Topleistung gezeigt gegen einen guten Gegner." Im Finale wurde es ihnen nicht annähernd so leicht gemacht, überraschend unterlagen die Bayern der Mannschaft ihres künftigen Trainers Niko Kovac, in Berlin Eintracht Frankfurt mit 1:3. Ein Halbfinalsieg über Leverkusen ist also weder ein gutes noch ein schlechtes Omen für die Bayern.

Die übrigen Pokalduelle

26.3.1985: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 1:3 (Viertelfinale)

17.12.1997: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 2:0 (Viertelfinale)

4.3.2009: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 4:2 (Viertelfinale)

8.4.2015: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 0:0, 3:5. i. E. (Viertelfinale)

4.7.2020: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 4:2 (Finale in Berlin)

3.12.2024: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 0:1 (Achtelfinale)