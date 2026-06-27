Auftakt gegen Gastgeber: Das ist die Startelf der U 19 gegen Bosnien und Herzegowina

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen startet heute um 17 Uhr ins erste Europameisterschafts-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina (live auf DFB.TV und RTL+). DFB-Trainerin Melanie Behringer startet zum Auftakt mit folgender Aufstellung:

Krumme - Maas, Zähringer, Müller - Sträßer, Schneider, Gmeineder, Eggert - Schick, Portella - Börner.

"Die Teilnahme an einer Europameisterschaft und der Vergleich mit den besten Spielerinnen ihres Jahrgangs auf höchstem internationalen Niveau sind für die persönliche und sportliche Entwicklung der Spielerinnen von großer Bedeutung", sagt Melanie Behringer. "Wir reisen mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit der nötigen Demut zur EM. Ziel ist es, unser Potential abzurufen und bis zum Schluss am Turnier mitzuwirken."

Auftakt im Livestream

Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf DFB.TV, auf Sport Digital und auf YouTube bei RTL Sport zu sehen. Auf RTL+ ebenso live.

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. Ab dem Halbfinale wird bei einem Unentschieden zunächst eine Verlängerung (30 Minuten) und anschließend gegebenenfalls ein Elfmeterschießen ausgetragen.