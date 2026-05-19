Männer-Nationalmannschaft
Am Donnerstag live auf YouTube: Nagelsmann gibt WM-Kader bekannt
Das Geheimnis wird gelüftet: Am Donnerstag (ab 13 Uhr) gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 26 Mann starken Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekannt. Die Nominierung aus der Futsal-Halle am DFB-Campus in Frankfurt am Main können Fans live auf dem YouTube-Kanal des DFB verfolgen.
Nagelsmann wird seine Mannschaft am 27. Mai zu einem viertägigen Lehrgang zu DFB-Partner adidas nach Herzogenaurach einladen. Im Anschluss bestreitet das DFB-Team am 31. Mai (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz das letzte WM-Vorbereitungsspiel auf deutschem Boden gegen Finnland, ehe es dann in die USA geht. In Chicago steht am 6. Juni (ab 20.30 Uhr, live bei RTL) die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA an.
Bei der Weltmeisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe E am 14. Juni (ab 19 Uhr, live in der ARD und auf MagentaTV) in Houston auf Curacao, am 20. Juni (ab 22 Uhr, live im ZDF und auf MagentaTV) in Toronto auf die Elfenbeinküste und am 25. Juni (ab 22 Uhr, live in der ARD und auf MagentaTV) in East Rutherford/New Jersey auf Ecuador.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
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