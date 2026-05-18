Männer-Nationalmannschaft
20 Jahre Sommermärchen: Nationalspieler feiern WM-Jubiläum
Auf Einladung von Jürgen Klinsmann und adidas CEO Bjørn Gulden feierte die deutsche Nationalmannschaft von 2006 kürzlich das Jubiläum "20 Jahre WM-Sommermärchen" im adidas Home Ground in Herzogenaurach. Zu den Gästen bei einem festlichen Abend gehörten auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und das damalige WM-OK-Mitglied Wolfgang Niersbach.
Die beiden Tage waren gefüllt von guten Gesprächen und gemeinsamen Erinnerungen. Neben den Golf-, Padel- und Tennisplätzen wurde von den Spielern sowie vom Trainerteam, Manager Oliver Bierhoff und dem “Team hinter dem Team” auch das adidas Gym zu sportlichen Aktivitäten genutzt. Bei einer Autogrammstunde im adidas Brand Store nahmen sich Jürgen Klinsmann und Joachim Löw auch Zeit für ihre zahlreichen treuen Fans. Ein gelungenes Treffen für dieses besondere Team und seine Geschichte, die Deutschland bis heute begeistert.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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