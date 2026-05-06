DFB-Kampagne gestartet: "Es ist WM, wenn..."

Nach der begeisternden Europameisterschaft im eigenen Land im Sommer 2024 wirkt die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zunächst weit weg. Und doch fühlt sie sich gleichzeitig sehr nah an. Seit dieser Woche sorgt dafür unter anderem auch die offizielle WM-Kampagne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die den Countdown für den Fußball-Sommer 2026 einläutet.

Die Kampagne stellt das ganz besondere und einzigartige WM-Gefühl in den Mittelpunkt. Und damit die Menschen, die mit der deutschen Nationalmannschaft fiebern - ganz gleich, wo sie spielt und um wie viel Uhr. Denn diese gemeinsamen Emotionen entstehen schon weit vor Anpfiff.

Kampagne stärkt Identifikation und Emotion

Mit der Kampagne "ES IST WM, WENN…" übersetzt der DFB dieses Gefühl in den Alltag der Menschen und zeigt Momente, die es nur während einer WM gibt - Momente, die jede*r kennt und mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Die Kampagne stärkt Identifikation, Emotion und eine Verbindung, die über den Spielort hinausgeht. So soll die WM-Stimmung in Deutschland bis zum 14. Juni, wenn Deutschland viele Tausend Kilometer entfernt in Houston gegen Curacao in das Turnier startet, Schritt für Schritt gesteigert werden.

Die Motive der WM-Kampagne sind nun auf den digitalen Kanälen des DFB, in Printprodukten, rund um den DFB-Campus in Frankfurt und das letzte Länderspiel der Nationalmannschaft vor der Abreise in die USA am 31. Mai in Mainz gegen Finnland sowie als digitale Außenwerbung auf hochfrequentierten, öffentlichen Plätzen sichtbar.