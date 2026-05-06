WM 2026
DFB-Kampagne gestartet: "Es ist WM, wenn..."
Nach der begeisternden Europameisterschaft im eigenen Land im Sommer 2024 wirkt die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zunächst weit weg. Und doch fühlt sie sich gleichzeitig sehr nah an. Seit dieser Woche sorgt dafür unter anderem auch die offizielle WM-Kampagne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die den Countdown für den Fußball-Sommer 2026 einläutet.
Die Kampagne stellt das ganz besondere und einzigartige WM-Gefühl in den Mittelpunkt. Und damit die Menschen, die mit der deutschen Nationalmannschaft fiebern - ganz gleich, wo sie spielt und um wie viel Uhr. Denn diese gemeinsamen Emotionen entstehen schon weit vor Anpfiff.
Kampagne stärkt Identifikation und Emotion
Mit der Kampagne "ES IST WM, WENN…" übersetzt der DFB dieses Gefühl in den Alltag der Menschen und zeigt Momente, die es nur während einer WM gibt - Momente, die jede*r kennt und mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Die Kampagne stärkt Identifikation, Emotion und eine Verbindung, die über den Spielort hinausgeht. So soll die WM-Stimmung in Deutschland bis zum 14. Juni, wenn Deutschland viele Tausend Kilometer entfernt in Houston gegen Curacao in das Turnier startet, Schritt für Schritt gesteigert werden.
Die Motive der WM-Kampagne sind nun auf den digitalen Kanälen des DFB, in Printprodukten, rund um den DFB-Campus in Frankfurt und das letzte Länderspiel der Nationalmannschaft vor der Abreise in die USA am 31. Mai in Mainz gegen Finnland sowie als digitale Außenwerbung auf hochfrequentierten, öffentlichen Plätzen sichtbar.
Kategorien: WM 2026, Männer-Nationalmannschaft
Autor: al
Vereinslegende und Weltmeister: Olaf Thon wird 60
Olaf Thon feiert heute seinen 60. Geburtstag. Der Weltmeister von 1990 schoss sich beim legendären 6:6 des FC Schalke 04 nach Verlängerung im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München 1984 ins Rampenlicht. DFB.de gratuliert dem Schalker Vereinsidol.
Kronenberg: "Es konzentriert sich nicht alles nur auf die Nummer eins"
Wenn Oliver Baumann oder Alexander Nübel in der Nationalmannschaft Topleistungen bringen, ist das auch ein Verdienst von Torwarttrainer Andreas Kronenberg. Auf DFB.de spricht der 51 Jahre alte Schweizer über seine Arbeit mit der DFB-Auswahl.
Undav besucht Justizeinrichtung: "Glaubt an euch und gebt nie auf"
Deniz Undav besuchte die Justizeinrichtung Seehaus in Leonberg. Der Nationalspieler sprach mit Häftlingen über Lebenswege, Ziele, Unterstützer und die Bedeutung von Vertrauen auf und neben dem Spielfeld.