Es war das Duell zweier Mitfavoriten auf den DFB-Pokalsieg 2024/2025. Und RB Leipzig, das zuletzt sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen hatte, ließ der zuletzt so starken Eintracht Frankfurt im Achtelfinale keine Chance. Am Ende hieß es 3:0 (1:0) für das Team von RB-Trainer Marco Rose, die Stürmer Benjamin Sesko und Doppelpacker Lois Openda trafen. DFB.de zeigt die die Highlights aus Leipzig im YouTube-Video.