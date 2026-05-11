"Absolutes Highlight": Jablonski leitet 83. DFB-Pokalfinale

DFB-Schiedsrichter Sven Jablonski wird das 83. DFB-Pokalfinale zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titeverteidiger VfB Stuttgart leiten. Zum vierten Mal ist am heutigen Montag die Nominierung der Unparteiischen offiziell im Rahmen des "Cup Handover" im Wappensaal des Berliner Rathauses verkündet worden.

Für Jablonski ist die Partie am 23. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) das erste Endspiel dieses Wettbewerbs. Unterstützt wird der 36-Jährige, der am Sonntag mit der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Heidenheim sein 125. Bundesligaspiel geleitet hat, an den Seitenlinien im Olympiastadion von Sascha Thielert und Eduard Beitinger. Zum Team gehören außerdem der Vierte Offizielle Frank Willenborg sowie Eric Müller als Fünfter Offizieller, der im DFB-Pokalfinale stets als Ersatzassistent firmiert. Als Video-Assistenten fungieren Sören Storks und Christian Fischer - erstmals werden auch sie vor Ort in Berlin zum Einsatz kommen anstatt im Video-Assist-Center in Köln.

Kircher: "Jablonski hat den nächsten Schritt gemacht"

Dass er in der Lage ist, wichtige Spiele zu leiten, hat Jablonski in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt: Auf sein Debüt in der UEFA Champions League folgten drei weitere Einsätze in der Königsklasse, außerdem eine Achtelfinalpartie in der Europa League und ein Viertelfinale in der Conference League. In der Bundesliga hat in dieser Saison kein Schiedsrichter mehr Partien gepfiffen als Jablonski - darunter beispielsweise das Spitzenduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Der Bremer sagt: "Es ist eine große Ehre, dieses Finale leiten zu dürfen. Für uns als Team ist das DFB-Pokalfinale ein absolutes Highlight, und wir freuen uns riesig auf einen besonderen Fußballabend in Berlin."

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, begründet die Wahl der Sportlichen Leitung so: "Sven Jablonski zählt seit Jahren zu unseren Toptalenten, die eine große Zukunft vor sich haben. In dieser Saison hat er, auch international, den nächsten Schritt gemacht - und sich mit seinen Leistungen die Ansetzung für das Finale verdient. Jetzt gilt es, diese Aufgabe maximal motiviert anzugehen. Ich wünsche dem gesamten Team dafür viel Erfolg."