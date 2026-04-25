9:0! VfB Stuttgart zieht souverän ins Viertelfinale ein

Der siebenmalige Deutsche B-Junioren-Meister VfB Stuttgart kann sich weiterhin Hoffnungen auf den ersten Titelgewinn im U 17-Bereich seit der Saison 2012/2013 (1:0 im Endspiel gegen Hertha BSC) machen.

Die Schwaben behielten in ihrem Achtelfinale gegen den Nachwuchs von Hannover 96 vor eigenem Publikum deutlich 9:0 (4:0) die Oberhand und trifft damit in der nächsten Runde (2./3. Mai) auf den Gewinner der Partie zwischen dem Karlsruher SC und Hertha BSC (Sonntag, 11 Uhr).

Frühe Entscheidung

Schon vor der Pause sorgten Malik Mosrati (7.), Brayann Kenmoe (18.), Ali Aydin (21.) und Almand Idrizi (45.) per Kopfball für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit schraubten Tamo Knaut (50, Eigentor), William Recupero (57.), Arlind Thaqi (60.) sowie die beiden eingewechselten Kirill Serdiuk (83.) per Kopf und Guilherme Cordeiro (90,) das Ergebnis in die Höhe.

Das Team von VfB-Trainer Daniel Jungwirth, das seine Hauptrundengruppe in der Liga A der U 17 DFB-Nachwuchsliga ohne Niederlage auf Platz eins abgeschlossen hatte, wurde damit seiner Favoritenstellung gerecht.

Magdeburg dreht 0:2-Rückstand

Äußerst spannend ging es beim Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FSV Mainz 05 zu. Erst nach Verlängerung behielten die Hausherren 3:2 (2:2, 0:1) die Oberhand. Dabei hatten Denton Adade Snoh (39.) und Kevin Marwin Baldwin (54.) zunächst für einen 2:0-Vorsprung der Mainzer gesorgt. Phil Heckeroth (80.) und Rick Lemke (84.) sicherten dem FCM jedoch durch einen Doppelschlag in der Schlussphase die Verlängerung. Dort gelang dem eingewechselten Luis Sebastian Forestier (95.) das Magdeburger Siegtor.

Obwohl Torschütze Phil Heckeroth nur wenig später wegen einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte sah (99.) brachte das Team von Trainer Matthias Mincu den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit. Im Viertelfinale geht es gegen den FC Schalke 04 oder den FC Bayern München, die sich am Sonntag (ab 11 Uhr) gegenüberstehen.

Treffsichere Hoffenheimer

Die Runde der verbliebenen acht Mannschaften hat auch die TSG Hoffenheim nach dem 5:2 (2:1) beim VfL Bochum erreicht. Für die Kraichgauer trugen sich Janis Stupfel (11.), Ben Joel Schreiweis (29./68.), Nevio Zumpano (70.) und der eingewechselte Valentin Pinter (90.+2) ein. Für den VfL verkürzten unfreiwillig Henri Eckelmann (35, Eigentor) sowie Liam Julian Siepen (80.).

Der nächste Hoffenheimer Gegner wird ebenfalls am Sonntag (ab 11 Uhr) zwischen Borussia Dortmund und Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach ermittelt. Außerdem stehen sich gleichzeitig auch noch der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg sowie der FC Augsburg und der Hamburger SV im Achtelfinale gegenüber.