3. Liga
48 Bewerber aus 3. Liga und Regionalliga im Zulassungsverfahren
Insgesamt 48 Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga haben beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ihre Unterlagen im Zulassungsverfahren der 3. Liga für die kommende Saison 2026/2027 eingereicht. Im vergangenen Jahr waren es 42 gewesen. Beworben haben sich alle 20 aktuellen Drittligisten sowie 28 Vereine aus den fünf Regionalliga-Staffeln. Die Abgabefrist für Bewerber aus der 3. Liga und Regionalliga war am Montag abgelaufen. Die Klubs aus der 2. Bundesliga haben noch bis zum 16. März Zeit, ihre Unterlagen beim DFB einzureichen.
Angaben dazu, welche Regionalligisten genau am Zulassungsverfahren zur 3. Liga teilnehmen oder wie viele Klubs aus den jeweiligen Staffeln der 4. Liga Unterlagen eingereicht haben, macht der DFB im Zulassungsverfahren nicht. Die öffentliche Kommunikationshoheit über die eigene Bewerbung liegt bei den Vereinen selbst.
Voraussichtlich im Laufe des Aprils wird allen Bewerbern der erste Bescheid zugehen. Darin wird dem jeweiligen Klub die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit bestätigt oder ihm mitgeteilt, ob Bedingungen und/oder Auflagen zu erfüllen sind. Die Bewerber haben anschließend eine Einspruchsfrist von einer Woche. Hat der betreffende Klub Bedingungen zu erfüllen, muss die Umsetzung innerhalb eines festgesetzten Zeitraums während des laufenden Zulassungsverfahrens erfolgen.
Teilnehmerfeld steht spätestens im Juni fest
Die finale Entscheidung über die Zulassungserteilung oder Zulassungsverweigerung fällt nach Ausgang der sportlichen Entscheidungen und Ablauf der Frist zur Bedingungserfüllung. Das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2026/2027 wird spätestens im Juni feststehen.
Im Zulassungsverfahren wird die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Klubs überprüft - ähnlich des Lizenzierungsverfahrens in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die eingereichten Unterlagen folgen festen Vorgaben, die Prüfung für die 3. Liga unterliegt dem DFB. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen Ablauf der Saison im finanziellen und technisch-organisatorischen Bereich (zum Beispiel Stadioninfrastruktur) gewährleisten.
Weitere Informationen zum Zulassungsverfahren der 3. Liga sind hier zusammengefasst.
Kategorien: 3. Liga
Autor: jb
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